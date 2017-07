L’Ajuntament presenta el seu pla per a l’Espai Barça

L’Espai Barça comença a prendre forma, després de l’acord al qual van arribar l’Ajuntament de Barcelona i el Barça. El consorci va presentar ahir la seva proposta per a la remodelació de l’entorn de les instal·lacions del club blaugrana, que dimecres sotmetrà a la comissió d’ecologia, urbanisme i mobilitat la seva aprovació. L’Ajuntament i el club han treballat basant-se en el pla que el Barça va presentar al febrer i en el qual s’ha tingut molt en compte la participació veïnal, decisiva per arribar a l’acord final.

La proposta que, a més de la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz, van presentar el regidor de les Corts, Agustí Colom, i el comissionat d’esports de l’Ajuntament, David Escudé, dibuixa un espai obert, ja que les instal·lacions del club blaugrana deixaran de ser “una barrera urbana” i s’obriran a la ciutat. Un dels canvis entre el pla que va presentar al febrer i l’aprovat finalment és que l’Ajuntament volia un aparcament subterrani d’autocars, a més del de cotxes i motos que ja estava previst. Aquest aparcament, que serà per als autocars de l’equip visitant, estarà dins les instal·lacions del club i s’hi accedirà des de l’avinguda de Xile, tindrà capacitat per a 70 places. Mentrestant, el de cotxes i motos mantindrà la mateixa capacitat que actualment: 3.200 cotxes i 1.000 motos. A més, les instal·lacions del Barça tindran capacitat per a unes 700 bicicletes, i també hi haurà un espai habilitat per a l’aparcament de 60 autocars més al carrer Menéndez Pelayo. Sanz confia que aquestes mesures millorin la circulació i aparcament de la zona els dies de partit, un gran problema de les actuals instal·lacions i voltants del Camp Nou.

Més busos i més espai

La mobilitat de la zona, però, també es veurà reforçada amb un increment i millora del transport públic. Amb una aportació anual de 173.000 euros, el Barça contribuirà a la creació de tres noves línies de bus llançadora cap a Sants-Estació, plaça Espanya i Sarrià, que s’afegiran a les que actualment ja van cap a Verdaguer i plaça Catalunya. L’Ajuntament, a més, diu que Barcelona recupera un gran espai de lliure edificació de propietat privada –uns 33.796 metres quadrats–, que es convertirà en un gran espai públic. El projecte també preveu el Campus Barça, on se situaran les oficines del club i d’altres edificis d’ús administratiu de l’entitat, i un hotel. Sanz va dir, a més, que no es crearà habitatge social perquè els veïns no l’han sol·licitat, però que sí que es demolirà un edifici d’habitatges, fet que obligarà el Barça a garantir la reubicació dels veïns.

Pressupost: 122 milions