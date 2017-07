La crua realitat

Sempre que el Barça ha mirat en els últims anys cap al Parc dels Prínceps i ha intentat fitxar alguna de les estrelles del PSG, ha topat amb un autèntic mur. En algun cas, a més, i tot i haver-ho provat durant més d’un estiu, com va passar amb Thiago Silva, Marquinhos i fins i tot David Luiz, el desenllaç va ser sempre el mateix: el conjunt parisenc no va voler vendre i el club blaugrana es va haver de conformar buscant altres objectius i segones o terceres opcions. Ara, la història es pot acabar repetint amb un nou protagonista, Marco Verratti.

El migcampista italià és la prioritat per reforçar la temporada que ve el mig del camp blaugrana, però el Barça comença a ser conscient que serà molt difícil prendre al PSG qui probablement és el seu buc insígnia i un jugador fonamental per als parisencs per aspirar a guanyar per fi un títol que se li continua resistint: la Champions League. Bàsicament perquè el club que presideix Nasser AlKhelaïfi, essencialment comprador, no té cap necessitat de vendre. Almenys, de moment. És per això que el PSG no té cap intenció de negociar per Verratti i així li ha deixat clar al Barça, ignorant fins i tot qualsevol interès manifestat pel seu jugador. És per això que el Barça continua mirant el mercat i també comença a tenir en compte alternatives al fitxatge de l’italià. De tota manera, l’estiu és llarg i queden gairebé dos mesos perquè es tanqui el mercat, cosa que fa que el Barça, tot i tenir molt present que serà molt complicat fitxar-lo si la situació no fa un gir dràstic, encara no el doni per descartat. No seria el primer cop que quan un jugador sembla que no té cap possibilitat de marxar d’un lloc, veu com la cosa canvia en qüestió de dies o de setmanes, encara que en el cas de Verratti, si acaba passant això, tot fa preveure que anirà per llarg.

El desig del Verratti de jugar al Camp Nou, al costat de Leo Messi, Neymar Júnior i Andrés Iniesta, és, de fet, un dels principals arguments que fa que el Barça encara confiï que la seva incorporació no és una missió del tot impossible. L’italià, però, no es plantarà, com s’havia arribat a especular, i avui, teòricament, tornarà a la feina. Des de dilluns a la capital francesa, dimarts no es va incorporar als entrenaments, ja que tenia permís del club per no fer-ho fins avui. Aquest matí, doncs, tret de sorpresa monumental, Verratti ja s’exercitarà a les ordres d’Unai Emery, que el 29 de juliol ja disputarà la supercopa de França i el primer cap de setmana d’agost, la primera jornada de lliga. Abans, però, com el Barça, el PSG també farà una gira pels Estats Units. Una posició diplomàtica per part del jugador, i del tot allunyada de la suposada amenaça de deixar plantat el seu actual club, per intentar aproximar dues posicions que, ara per ara, estan del tot allunyades. Nasser AlKhelaïfi sap de primera mà, ja que es va reunir amb ell a principi d’aquesta setmana, que Verratti vol vestir de blaugrana, però la seva posició continua sent del tot inflexible.

L’efecte Mbappé