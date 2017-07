Arda Turan es quedarà al Barça, segons el seu agent

Un dels jugadors que té la porta oberta per sortir del Barça aquest estiu sembla que no té gaires ganes d’abandonar el club. O això és el que va deixar caure ahir el seu agent, Ahmet Bulut, en una entrevista realitzada a un mitjà de Turquia. Arda Turan estarà present en la pretemporada del Barça i, a més, el seu agent va assenyalar que el jugador no té la intenció de canviar d’aires.

“Aquest estiu no ha canviat res, tot segueix igual, i Arda complirà el seu contracte. Li queden tres anys i formarà part de la pretemporada”, va confirmar Bulut. El que és cert és que el club blaugrana no ha rebut cap oferta temptadora, ni per al jugador ni per a la mateixa entitat, i la seva presència en l’inici dels entrenaments està garantida si no arriba una oferta bona per a les dues parts en els pròxims dies.

Des del seu fitxatge, Arda Turan no ha estat un jugador important per a Luis Enrique. L’arribada de Valverde sembla que tampoc canviarà la seva situació, fins ara gairebé testimonial per les nombroses lesions i la desconfiança del cos tècnic per un jugador que va costar 35 milions d’euros més variables.

El migcampista turc té contracte fins al 2020, però el possible fitxatge de Verratti o de Dani Ceballos refredaria encara més l’interès del Barça que Arda continués, ja que jugadors com André Gomes, Rafinha i Denis Suárez estan per sobre d’ell i tots tenen una projecció de futur que el turc, amb 30 anys, ja no té.

Un dels jugadors que té la porta oberta per sortir del Barça aquest estiu sembla que no té gaires ganes d’abandonar el club. O això és el que va deixar caure ahir el seu agent, Ahmet Bulut, en una entrevista realitzada a un mitjà de Turquia. Arda Turan estarà present en la pretemporada del Barça i, a més, el seu agent va assenyalar que el jugador no té la intenció de canviar d’aires.

“Aquest estiu no ha canviat res, tot segueix igual, i Arda complirà el seu contracte. Li queden tres anys i formarà part de la pretemporada”, va confirmar Bulut. El que és cert és que el club blaugrana no ha rebut cap oferta temptadora, ni per al jugador ni per a la mateixa entitat, i la seva presència en l’inici dels entrenaments està garantida si no arriba una oferta bona per a les dues parts en els pròxims dies.

Des del seu fitxatge, Arda Turan no ha estat un jugador important per a Luis Enrique. L’arribada de Valverde sembla que tampoc canviarà la seva situació, fins ara gairebé testimonial per les nombroses lesions i la desconfiança del cos tècnic per un jugador que va costar 35 milions d’euros més variables.

El migcampista turc té contracte fins al 2020, però el possible fitxatge de Verratti o de Dani Ceballos refredaria encara més l’interès del Barça que Arda continués, ja que jugadors com André Gomes, Rafinha i Denis Suárez estan per sobre d’ell i tots tenen una projecció de futur que el turc, amb 30 anys, ja no té.