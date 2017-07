Gairebé impossible

El PSG es manté inflexible: Verratti té contracte fins al 2021 i no es ven

Tret de sorpresa monumental i un canvi total de la situació actual: Marco Verratti no fitxarà pel Barça. Almenys aquest estiu. Ahir era un dia clau per al futur del migcampista italià i ho va ser. Però no per apropar-se al Camp Nou, com era el seu desig, sinó per tot el contrari, veient com van anar els esdeveniments a la capital francesa. Al matí, i tal com estava previst, el jugador va acudir puntualment al centre d’entrenament d’Oredoo per tornar a la feina, després d’haver gaudit d’uns dies extres de permís del club, ja que a final de temporada havia estat convocat amb la seva selecció, encara que no va acabar jugant per lesió. Fins aquí, el desenllaç previst. Verratti tornava a treballar sota les ordres d’Unai Emery i, d’aquesta manera, s’afegia al gros de la plantilla, que ja feia dies que havia posat punt i final a les vacances. De la suposada amenaça de no presentar-se a l’inici de la pretemporada del conjunt parisenc i declarar-se en rebel·lia per intentar forçar així la seva marxa al Barça, ni rastre.

El que ja no entrava en el guió previst és que el mateix Verratti hagués de demanar disculpes i fer gairebé una declaració d’amor al conjunt parisenc, motivat per unes declaracions explosives del seu representant, Donato Di Campli, al diari italià el Corrierre dello Sport, denunciant públicament la intransigència del PSG i, sobretot, dels seus propietaris: “Marco Verratti és presoner de l’emir. És un assumpte de l’emir de Qatar. Ell té una disponibilitat econòmica il·limitada, per la qual cosa no vendré Verratti al Barça per 100 milions d’euros. S’ha convertit en una qüestió d’orgull. Al-Khelaïfi em va dir que el jugador té contracte fins al 2021 i que mai podria vendre Marco perquè el considera un campió al voltant del qual vol construir un gran PSG. Em va dir que si el venia s’hi jugava el lloc i que a Doha això mai li ho perdonarien”. Alhora, Di Campli també va afirmar que Verratti no tancava la porta a vestir de blaugrana: “Marco coneix perfectament els seus compromisos contractuals amb el PSG, però és normal que se senti afalagat per l’interès del Barça. Qui no ho estaria als 24 anys i durant un any de mundial?”

Davant de tot plegat, i de l’enrenou que van generar aquestes paraules, el jugador es va veure obligat a dir-hi la seva i en declaracions a la pàgina web oficial del PSG, en un vídeo de poc més d’un minut, va demanar disculpes, i no només un cop: “He viscut uns dies difícils. He vist unes declaracions del meu agent i vull dir a tothom que no és el que jo penso, ni les meves paraules. Sé que ell treballa per mi i per això estic aquí per disculpar-me amb tothom. Amb el club, el president, l’afició, els companys... M’excuso profundament per aquestes declaracions. Ha comès un greu error i espero que no torni a passar.” A banda de demanar perdó, Verratti també es va desfer en elogis cap al seu actual club: “Estic molt content de tornar. Jo sé que el club confia molt en mi. Saben que jo no parlo gaire, però tinc molt de respecte per aquest club. Si he arribat a ser el jugador que soc, és gràcies al PSG. Volem que tothom estigui tranquil. Des que estic aquí sempre he donar el cent per cent. I continuaré sempre donant el millor per aquest club.” Del desig, doncs, de jugar al Camp Nou, al costat de Leo Messi i la resta de cracs blaugrana, ni rastre.

Si no és que les coses fan un gir de 180 graus d’aquí al final de mercat –queden quasi dos mesos–, es pot dir que és gairebé impossible que Verratti, l’objectiu prioritari del Barça per reforçar el mig del camp, acabi abandonant el Parc dels Prínceps, ni amb oferta multimilionària pel mig. Té contracte fins al 2021, el PSG no el ven i després de l’episodi d’ahir, en què l’italià va fer un pas, però no pas per marxar, la cosa pinta molt malament per als interessos blaugrana. Ja ho deixaven entreveure les declaracions, també ahir, del president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, en l’entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, parlant de la situació de Verratti i de les possibilitats de fitxar-lo, encara que no assegurava res al cent per cent: “És un jugador jove, té projecció, qualitat tècnica i pot aportar una manera de fer diferent al mig del camp. Sabem que li agradaria venir. Però hi ha un club que no el vol vendre i allà no hi ha clàusula de rescissió, i el que val és la voluntat del club. I el president del PSG no vol negociar. El PSG té contracte amb ell i vol comptar-hi. No hi ha manera de negociar. A dia d’avui el tracte és impossible i queda aparcat. Però no descartem res: el mercat es tanca el dia 31 d’agost.”