“Les converses amb Rosell són privades”

Josep Maria Bartomeu no ha fet la habitual roda de premsa de balanç a final de temporada, però sí que va parlar ahir dels temes més calents de l’actualitat que envolta el FC Barcelona. Des que va acabar la temporada, i a falta de parlar de parlar oficialment de noms propis que arriben i que marxen, l’actualitat blaugrana està centrada en aspectes socials i judicials. Des de la situació de Sandro Rosell i el Barça, la polèmica entre el club i TV3, la moció de censura... En una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, Bartomeu va parlar de tot. Sobre el seu antecessor en el càrrec, Sandro Rosell, va assegurar que li fa llàstima la situació que viu, però no creu que afecti el club. “És un molt bon amic i em sap molt greu que estigui en presó preventiva”, va dir el president blaugrana, que va insistir en què el cas no té “res a veure” amb el Barça. “Per la informació que tenim tots plegats a hores d’ara, no hi ha cap relació amb el Barça, els socis poden estar tranquils”, va dir, i va admetre que “si algun dia el Barça en surt esquitxat seria una decepció”. Bartomeu va insistir que si finalment el club hi estigués relacionat d’alguna manera, es prendrien mesures, però confia en què no sigui així. Sobre les converses mantingudes amb Sandro Rosell i que estan en mans del jutge, Bartomeu no pateix gens: “Les nostres converses són d’amics, no parlem sobre el Barça.”

Al màxim mandatari blaugrana se’l va notar molt més empipat amb Televisió de Catalunya, per les informacions que ha fet públiques durant aquesta setmana. “TV3 s’equivoca en el fons i en la forma”, va dir Bartomeu, que considera que “ha fet una feina d’altres televisions –per l’’ús de càmeres ocultes–, i no de TV3, amb qui el Barça sempre ha tingut una relació excel·lent i amb qui sempre ens hem fet costat”. “Sembla que no vulguin continuar col·laborant”, va lamentar, i va recordar que “ens van avisar 45 minuts abans d’emetre la informació per si volíem parlar”, i va assegurar que, a l’espera del què diguin el CAC i el Col·legi de Periodistes, “actuarem en conseqüència judicialment”. “No hem comès cap irregularitat”, va dir el president en relació amb la venda d’entrades VIP i dels operadors turístics. “La notícia –dels operadors– està orientada en un sentit; es parla d’estafa i engany”, va dir.

Una moció innecessària