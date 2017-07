Mathieu marxa lliure a l’Sporting de Portugal

Confirmat. Jérémy Mathieu deixa el Barça i ja ha fitxat per l’Sporting Clube de Portugal, on s’entrenava a prova des d’aquest dilluns. Així ho van oficialitzar ahir els dos clubs. El Barça va comunicar que havia acordat la resolució anticipada del contracte del defensa francès, que acabava al 2018, i el conjunt lisboeta va informar poc després que signaria per les dues properes temporades, amb una clàusula de rescissió de 60 milions d’euros. D’aquesta manera, i amb 33 anys, Mathieu, que va ser fitxat al València per 20 milions d’euros, posa fi a una etapa de tres temporades com a blaugrana, en què ha disputat un total de 91 partits, ha marcat 4 gols i ha guanyat 9 títols. Un adeu que no deixarà res a la caixa però sí que servirà per rebaixar la massa salarial, ja que el club s’estalvia un any de fitxa.

Després de les marxes de Jordi Masip, que acabava contracte, i de Cristian Tello, que després de finalitzar la seva cessió a la Fiorentina ha estat traspassat al Betis per 4 milions d’euros, més 1 en variables, Mathieu es converteix en el tercer jugador que abandona la plantilla des que ha començat l’estiu, i alleugereix la llista pel que fa al capítol de sortides. Encara falten, però, alguns jugadors que d’aquí a final del mercat haurien d’abandonar la disciplina blaugrana, ja que el club els considera transferibles. És el cas d’Arda Turan, Munir, Vermaelen i Douglas. Pel que va explicar ahir, a més, Bartomeu en l’entrevista a Catalunya Ràdio, aquests seran els únics, ja que, preguntat per la situació de Rafinha, un altre dels jugadors que entren en les travesses del club per poder marxar i així fer caixa, no es mourà del Camp Nou: “És indispensable per al Barça. Ha tingut mala sort amb les lesions. És un jugador amb talent i joventut i creixerà molt.” D’altra banda, també faltarà veure què passa amb un altre cedit que torna, com el cas de Sergi Samper.

Pocs noms de futuribles