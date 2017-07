Ceballos, rumb a Madrid

Dimarts passat, després de reunir-se amb els responsables del Betis, Dani Ceballos va declarar que al cap d’un parell de setmanes parlaria per desvelar quin destí escollia per a la nova temporada. Com era d’esperar, però, hi ha massa parts i interessos pel mig per poder mantenir la incògnita durant tants de dies. El migcampista, escollit millor jugador del recent europeu sub-21, s’ha decantat per l’oferta del Real Madrid en detriment de la del Barça, segons van avançar ahir els llocs web dels diaris As i Marca, que coincidien a l’hora d’assenyalar algunes de les principals característiques de l’acord. Ceballos signarà amb el conjunt blanc per a les properes sis temporades, mentre que la quantitat que percebrà el Betis vorejarà els 18 milions d’euros. L’anunci oficial del fitxatge s’espera per demà dilluns, una vegada passi el pertinent reconeixement mèdic i signi. S’incorporarà a la plantilla dirigida per Zinédine Zidane el 21 de juliol, a temps per afegir-se a la gira pels Estats Units. Allà coincidirà amb el Barça, en el clàssic de caràcter amistós que es disputarà a Miami el 30 de juliol.

La pugna entre el Barça i el Madrid per Ceballos ha propiciat que el fitxatge no s’hagi convertit en un llarg serial d’estiu. I és que el conjunt blanc, que havia portat la iniciativa a l’hora de negociar amb el jugador i els seus representants, volia resoldre l’operació amb celeritat per evitar que l’ofensiva del club blaugrana pogués trastocar el seu desenllaç. En aquest sentit, els 15 milions d’euros de la seva clàusula de rescissió situaven el migcampista, de només vint anys, com una bona ocasió dins d’un mercat cada vegada més inflacionista. A més, la previsible dificultat d’aconseguir el vistiplau del PSG per traspassar Verratti convidava els responsables blaugrana a buscar alternatives.

Tot i això, l’interès blaugrana per Ceballos no ha estat exempt de controvèrsia a causa dels missatges de Twitter contra Catalunya i els catalans. L’any 2012, amb motiu de la final de la copa del Rei entre el Barça i l’Athletic, va reaccionar a la xiulada a l’himne espanyol publicant greus insults que transmetien catalanofòbia. Com a atenuant, s’ha argumentat que quan va escriure els missatges era un adolescent (15 anys) i que posteriorment els ha esborrat del seu historial.

A hores d’ara Gerard Deulofeu es manté com l’única incorporació realitzada pel Barça, que veu com els objectius en aquest mercat d’estiu es compliquen. Les expectatives amb Verratti s’han refredat després de les recents declaracions del jugador, que s’ha disculpat amb relació al torcebraç que ha mantingut amb el PSG, mentre que la posició de l’Arsenal tampoc és propícia a l’hora de negociar per Héctor Bellerín.