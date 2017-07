Fitxar Verratti continua sent una opció més que real

Les paraules de Marco Verratti després del primer entrenament amb el PSG semblaven un cop de porta a la seva possible sortida de París, però la porta podria no estar del tot tancada. Segons el diari francès L’Équipe, les declaracions del futbolista en què demanava perdó per les paraules del seu agent –va assegurar que l’italià era “presoner” d’Al-Khelaïfi– no signifiquen que el Barça hagi de donar-se per vençut, sinó que són, simplement, una manera de suavitzar les coses amb l’afició i formen part d’una estratègia. En una informació titulada “El fitxatge de Verratti pel Barça (encara) no ha acabat”, el rotatiu francès explicava ahir que el PSG es manté ferm en la decisió de no voler deixar escapar una de les seves peces més importants, però sap que la voluntat d’un futbolista acostuma a manar. Segons fonts molt importants del club francès, el PSG no veuria de mal ull una possible sortida del migcampista. Verratti és un futbolista de present i de futur –té 24 anys–, però el xeic sap que és molt difícil retenir un futbolista contra la seva voluntat i, a més, la situació interna de la plantilla, segons diu L’Équipe, podria estovar Al-Khelaïfi.

El Barça, doncs, pot seguir insistint en el migcampista italià perquè les negatives del PSG podrien no durar per sempre, sobretot si l’oferta econòmica satisfà els gustos del xeic. De fet, la xifra que podria ingressar el club parisenc també té un paper important en el fet que els dirigents del PSG accedeixin a negociar. Tot i que de diners, al PSG, no li’n falten, el fair play econòmic de la UEFA podria jugar, aquest cop, a favor del club blaugrana, perquè el PSG sempre està en el punt de mira de l’organisme regulador del futbol europeu. El Barça ja sap que el preu de Verratti no serà gens baix, i que si finalment aterra a Barcelona durant aquest mercat d’estiu, l’italià seria, amb tota probabilitat, no només el fitxatge blaugrana més car de la temporada sinó un dels més cars dels últims anys. Tot i així, l’interès blaugrana farà que, si el PSG s’avé a negociar, el Barça faci un esforç i es grati la butxaca, i segons L’Équipe, una xifra entre els 70 i els 100 milions d’euros es veuria bé. Tan poc clar té el PSG quin serà el futur de Verratti que Henrique Antero, secretari tècnic del club francès, té, ara mateix, dues vies de planificació: una amb l’italià i l’altra, sense. El serial, doncs, sembla que no ha acabat, i caldrà veure com evoluciona.