Avalat per Neymar

“És amic meu i un gran jugador, tot el món el rebria amb els braços oberts. Té una gran qualitat que ha demostrat amb la selecció. Vull que fitxi pel Barça perquè amb un jugador com ell, que també és un amic, nosaltres guanyaríem molt.” D’aquesta manera, Neymar Júnior va avalar el possible fitxatge de Paulinho pel Barça. Ho va fer al seu país, on esgota els últims dies de vacances.

Després d’assistir a concerts, prendre el sol en platges tropicals i participar en esdeveniments benèfics, el blaugrana va ser aquest cap de setmana l’amfitrió de la fase final d’enguany del Neymar Jr.’s Five, el torneig de futbol amateur més gran del món que organitza el mateix Instituto Projeto Neymar Jr. juntament amb una coneguda marca de begudes energètiques.

Neymar va arribar en helicòpter a la seu esportiva cap al migdia, preparat per jugar una costellada contra l’equip que es proclamés campió de la competició. Centenars de participants arribats d’arreu del món l’esperaven amb els seus telèfons mòbils a punt per captar qualsevol moviment del blaugrana. Una mica més lluny, a la graderia principal, els infants que formen part dels projectes de l’institut cridaven entusiasmats en veure el seu ídol, nascut al mateix barri humil que ells.

El brasiler no amaga l’orgull que sent pels seus orígens, econòmicament complicats, i és una inspiració per als més joves ja que, gràcies a la dedicació, el convenciment i també la sort ha pogut arribar a l’elit. “El torneig és molt important, perquè és a l’estil del carrer, com juguem tots els brasilers i estic molt content d’aquesta segona edició i de poder fer-la a la meva ciutat, on he crescut”, va explicar als mitjans.

El seu fill, Davi Lucca, va ser l’encarregat de fer el servei d’honor a la gran cloenda que enfrontava Romania i Anglaterra. Després d’un partit molt igualat, els romanesos van superar l’un contra un final i es van endur el trofeu mundial i, a més, un viatge a Barcelona i entrades per a un partit al Camp Nou. El primer gran premi ja el van poder gaudir a l’instant, disputant un matx contra Neymar i els seus amics.

Per sorpresa dels locals, els romanesos es van avançar 0-2, però aviat els gols del mateix Neymar i del citizen Gabriel Jesús, convidat especial d’aquest any, van capgirar el resultat. El blaugrana va delectar l’afició amb malabarismes impossibles amb la pilota i amb un ball de samba a l’estil Ronaldinho mentre encarava els rivals.

Ja en clau Barça, Neymar no només va parlar de la possible arribada de Paulinho, sinó també de la temporada vinent, que comença dimecres a les ordres d’Ernesto Valverde, i va deixar clar quin és l’objectiu principal: “Guanyar-ho tot. És per això que ens entrenem, per això estem allà sempre, disfrutant del futbol, però sempre volem guanyar.” I per aconseguir-ho, la renovació de Leo Messi era vital perquè l’argentí “no pot sortir de Barcelona” “És un crac i el necessitem perquè si no el tema es complica”, va recalcar el brasiler.