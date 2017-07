Paulinho farà tot el que calgui per fitxar

L’internacional brasiler Paulinho és un dels objectius del Barça per a la temporada 2017/18. Ernesto Valverde vol algun jugador amb múscul al mig del camp i fa setmanes que la direcció esportiva treballa en l’arribada de l’exjugador del Tottenham, ara disputant la lliga xinesa amb el Guangzhou Evergrande. Les negociacions entre el club blaugrana i el jugador fa dies que van cristal·litzar. El Barça va arribar a un acord amb el representant del futbolista, que signaria per quatre temporades. El migcampista, que guanya a la Xina 9 milions per temporada, admet una important rebaixar de sou, ja que al Barça passaria a cobrar uns 5 milions d’euros fixos i una important quantitat en variables.

Amb l’acord amb el jugador tancat, l’operació no s’ha fet encara per la negativa del president del Guangzhou Evergrande, Zi Jiayin, a deixar sortir Paulinho, com a mínim fins al mes de gener. El mercat de fitxatges a la Xina tanca divendres i l’operació s’hauria de fer abans d’aquesta data, però el Barça es troba amb la resistència de Zi Jiayin. “No deixarem marxar Paulinho a meitat de temporada. És una oportunitat única a la vida de Paulinho i ho entenem, però tots els jugadors han d’entendre la seva professionalitat”, ha manifestat el president de l’equip xinès que entrena Luiz Felipe Scolari. El Guangzhou Evergrande, que es va enfrontar amb el Barça en les semifinals del mundial de clubs l’any 2015 amb Paulinho ja al seu equip titular, està disputant la lliga xinesa, i Zi Jiayin no vol sentir ni parlar de perdre un dels seus millors futbolistes en plena competició. “El club es troba a la meitat de la competició, està fora de lloc deixar marxar un jugador clau per a l’equip”, ha dit el president del club xinès, que remet al Barça a pagar la clàusula de rescissió de Paulinho si vol aconseguir ara els serveis del migcampista brasiler. Aquesta clàusula és de 40 milions d’euros, xifra a què no vol arribar el Barça, que després de presentar una primera oferta de 20 milions d’euros que va ser refusada pel Guangzhou Evergrande, està disposat a pujar la xifra fins a 27 milions.

Arribats a aquest punt, el Barça, com està fent aquest estiu amb altres dels seus objectius (Verratti i Bellerín), espera que el futbolista s’impliqui i que pressioni el club perquè el deixi sortir. I des de la direcció esportiva blaugrana ja saben que Paulinho està disposat a fer-ho tot per fitxar pel Barça en aquest mercat d’estiu. Aviat s’espera que el brasiler parli clar i que demani obertament que el seu actual club el traspassi a l’equip blaugrana.