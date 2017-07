“Estic centrat a fer una gran temporada”

Andrés Iniesta esgota els dies de vacances abans de reincorporar-se a la disciplina blaugrana per iniciar la pretemporada. Se l’espera a la ciutat esportiva divendres que ve, quan estan citats els jugadors que van tenir compromisos de seleccions a principis de juny. Mentre arriba el dia, i aprofitant que passa uns dies a Fuentealbilla, el manxec va inaugurar ahir a la tarda la Cruyff Court que s’ha instal·lat a la seva localitat natal gràcies a la col·laboració entre la Fundació FC Barcelona, la Fundació Cruyff i la Fundació La Caixa. “Tant de bo hagués tingut aquest tipus d’instal·lacions quan tenia la seva edat”, va comentar en referència als infants que el van acompanyar durant la inauguració. “És un orgull ser al meu poble i poder ajudar perquè tingui millors instal·lacions per contribuir a fer que els nens puguin disfrutar dels valors de l’esport”, hi va afegir el manxec, que també va estar acompanyat pel vicepresident primer del Barça, Jordi Cardoner, i el director d’esports professionals del club, Albert Soler.

Aprofitant l’esdeveniment, Iniesta també va oferir una roda de premsa, en la qual va repassar l’actualitat blaugrana. “Valverde pot encaixar perfectament com a entrenador del Barça”, va preveure amb relació al nou projecte del tècnic basc d’origen extremeny. Per tal que així sigui, va apel·lar que tots els jugadors blaugrana s’esforcin per traslladar sobre el terreny de joc els conceptes de joc que demani el nou entrenador. Tot plegat, per generar il·lusió i continuar amb el repte de sempre: “Guanyar totes les competicions possibles.”

Respecte a la seva renovació, un tema recurrent durant els últims mesos, el migcampista va reiterar que no li preocupa que l’assumpte hagi quedat aparcat. “Ara estic centrat a descansar, recarregar piles i fer una gran temporada. No hi ha res nou respecte a la situació anterior.” En aquest sentit, va manifestar que se sent “feliç al Barça”, i que és el lloc on vol estar: “Tant de bo sigui per molt de temps. M’il·lusiona moltíssim.”

Prorrogar l’actual contracte del capità blaugrana, que expira el juny del 2018, era un dels objectius plantejats al llarg del curs passat. Per contra, la dilatació de les converses sense arribar a un acord concret ha propiciat que el manxec hagi optat per deixar passar un temps abans de reprendre la negociació, en espera de veure com es desenvolupa el nou curs. Un temps de reflexió que enfoca amb un plantejament clar. “Sempre he manifestat que m’agradaria retirar-me al Barça, on soc des que tenia 12 anys. És aviat per decidir encara el meu futur perquè em queden anys per rendir al màxim”, va assenyalar.

Amb 33 anys, Iniesta desitja seguir tenint un paper protagonista dins l’engranatge de l’equip blaugrana, ara sota les ordres d’Ernesto Valverde. Després de quinze temporades formant part de la primera plantilla blaugrana i d’haver sumat ni més ni menys que trenta títols –els mateixos que Leo Messi–, el capità blaugrana no ha perdut la fam per seguir creixent. En aquest sentit, l’arribada de Valverde amb noves idees suposa un nou al·licient.

I el mundial a l’horitzó

Més enllà del Barça, el manxec també afronta el nou curs amb la il·lusió de poder cloure’l jugant el mundial de Rússia 2018. Seria la seva quarta cita mundialista amb el combinat espanyol. “Volem guanyar-lo, si ens classifiquem, com ja vam fer el 2010 quan estàvem convençuts que érem la millor selecció”, va explicar. Tot i això, va evidenciar la dificultat de mantenir un cicle d’èxits: “Guanyar l’eurocopa, el mundial i una altra vegada l’eurocopa com vam fer nosaltres serà molt difícil d’aconseguir una altra vegada.”

Fuentealbilla és una localitat manxega que no arriba a dos mil habitants però que té en Andrés Iniesta el seu millor promotor: “Gaudeixo molt venint a Fuentealbilla, la gent em veu com un més i puc passejar-me tranquil·lament amb la família”, va explicar el migcampista en la roda d’ahir posterior a la inauguració del Cruyff Court situat a la seva localitat natal. El manxec també va mostrar el sentiment que manté per l’Albacete, club del qual va sortir abans de fitxar pel Barça amb 12 anys i del qual també va ser accionista: “Espero que s’armi un bon bloc de futbolistes per donar estabilitat al club i que una província com aquesta gaudeixi d’un equip en una lliga important com és la segona divisió i que pugui aspirar a il·lusions més grans.”