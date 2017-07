Benedito ja té 9.817 adhesions i promet batalla

“Ha arribat l’hora de la veritat. Arrenquem!” Agustí Benedito engega motors de manera oficial. El Barça viurà el tercer vot de censura de la seva història. L’excandidat a la presidència el 2010 i el 2015 se sent fort per tirar endavant la moció. Les 9.817 adhesions que ha recollit fins ara des del 8 de juny l’animen a provar-ho. “Hem superat les nostres expectatives. Ha estat un mes molt intens. Hem tingut desenes de milers d’entrades al web i un suport massiu. La massa social del club està exigint la interposició d’un vot de censura i així ens ho ha fet saber. Hem arribat a les xifres que consideràvem necessàries per fer un segon pas i el farem. Sabem que el repte és majúscul, però no podem seguir deixant el club en mans d’aquesta junta”, assegurava ahir en la seva compareixença.

Benedito anuncia batalla, però no va voler donar encara una data oficial de l’inici del vot de censura perquè està en espera que es faci públic el calendari de lliga. Per derrocar l’actual junta són necessàries 16.500 signatures, i Benedito té clar que vol fer coincidir el procés de recollida de firmes amb un dia de partit a l’estadi. “Hem de mesurar molt bé els tempos. Ho farem abans que acabi l’estiu, però no ara. No ho farem en ple període de vacances. No farem com va fer Bartomeu que va convocar unes eleccions un 18 de juliol perquè segurament li interessava una baixa participació”. Benedito descarta fer-ho el dia del Gamper i tampoc obrirà el procés per la supercopa d’Espanya contra el Real Madrid. Ara mateix les tres dates que tindrien més números serien el 19 d’agost (jornada 1) o el 26 d’agost (jornada 2), en funció de si el Barça debuta a casa o no, i fins i tot i hauria la possibilitat de fer el vot de censura a mitjan del mes de setembre, aprofitant que les jornades de lliga 3, 4 i 5 podrien ser amb partit intersetmanal i es podria donar el cas que el Barça jugués dos partits al Camp Nou en una setmana.

Una de les premisses per poder iniciar un vot de censura és no tenir deutes amb el club, i en aquest sentit ahir Benedito va confirmar que ja ha pagat la factura de 9.862,53 euros que tenia pendent de les eleccions anteriors. “He repassat la factura i tenim un parell de discrepàncies importants. No està ben facturada, crec, però pagada sí que ho està. He pagat, però aquí el tema és que potser al final encara m’hauran de tornar diners.”

“Sóc optimista respecte a aconseguir-ho. Serà una cosa històrica. Si jo estigués a la pell de Bartomeu dimitiria abans i, de fet, no descarto gens aquest escenari. Per pura anàlisi. Veig un Bartomeu nerviós. Ho estan fent molt malament. Molt!”, assegurava ahir un Benedito que va tornar a estendre la mà a Joan Laporta, Toni Freixa, Jordi Farré, a SeguimentFCB, a Manifest Blaugrana... “No he parlat directament amb cap d’ells, però els faig una crida pública a sumar-se a la moció. Si tots remem alhora forçarem les eleccions. Si cal cedir el lideratge individual i cal fer la moció des del col·lectiu no hi ha cap problema. Els ho proposo generosament. Però si no, nosaltres ho farem igualment, sols.”

Al marge d’hipotètics futurs companys de viatge o no, Agustí Benedito va rebel·lar que té la intenció de demanar al club poder recollir signatures a les instal·lacions del Camp Nou i diu que té identificades les dues IP que li han volgut boicotejar el web en els últims dies.

Benedito ha pressupostat uns 228.000 euros per cobrir tota la logística del vot de censura i calcula que caldrà mobilitzar uns 300 voluntaris. Recordem que els estatuts del club no admeten el vot electrònic i que les signatures han de ser presencials i com a condició s’ha d’haver estat un mínim d’un any de soci.