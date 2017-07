El Barça va contractar al març el presumpte testaferro de Sandro Rosell

Les polèmiques extraesportives no deixen d’acumular-se al voltant del FC Barcelona. I el cas Sandro Rosell, del qual el club sempre s’ha volgut desmarcar, ara sí que l’esquitxa plenament després de la informació que ahir va revelar el programa Què t’hi jugues! de la Cadena SER. El mes de març passat, el FC Barcelona va contractar Shahe Ohannessian, un dels investigats en l’operació Rimet –va ser detingut i posteriorment se’l va deixar en llibertat amb càrrecs però sense poder sortir de l’Estat– i que, segons la jutgessa Carmen Lamela, hauria actuat “en qualitat de testaferro” de Sandro Rosell. Ohannessian va ser la persona a qui l’expresident del Barça va vendre la seva empresa Bonus Sport Marketing. Una venda que, segons la magistrada, va ser “simulada” i que va ser utilitzada, per encobrir una “operació de blanqueig” de diners. Rosell està a la presó de Soto del Real des del maig passat per aquestes investigacions i la jutgessa ja ha rebutjat la seva petició d’excarceració.

Doncs bé, segons va informar ahir el “Què t’hi jugues!, Ohannessian va signar el març un contracte de 90.000 euros amb el Barça per dos anys –180.000 en total– per tal d’aconseguir patrocinadors d’Àfrica. En aquell moment, la investigació contra Sandro Rosell ja estava en marxa. Ho va fer mitjançant l’empresa Opupo SL, creada després de liquidar Bonus Sport Marketing. El club blaugrana va confirmar al programa que la informació era correcte i va assegurar que van ser ells qui van decidir trencar el vincle amb Ohannessian després que fos detingut per la Guàrdia Civil i, posteriorment, deixat en llibertat. L’entorn d’Ohannessian, però, manté que va ser ell qui va fer el primer pas per trencar el vincle laboral amb el club. Segons la informació, durant aquests mesos de feina no va tancar cap acord comercial i la quantitat que va cobrar del Barça van ser 14.000 euros.

Al marge de la seva relació amb Sandro Rosell, Ohannessian també va compartir estudis amb alguns dels actuals directius del FC Barcelona, entre ells el mateix president, Josep Maria Bartomeu, i el vicepresident esportiu, Jordi Mestre.