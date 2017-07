Deulofeu escurça les vacances i se l’espera aquesta tarda

El Barça va facilitar ahir la llista dels jugadors que s’incorporaran a la pretemporada en cadascuna de les dates programades, començant per la d’avui. En total seran dinou els jugadors que Ernesto Valverde ja podrà dirigir aquesta tarda en la seva primera sessió d’entrenament; un grup nodrit que es va completar ahir a la tarda amb Vitinho, una vegada es va fer oficial la cessió del migcampista brasiler procedent del Palmeiras per reforçar el filial.

Però el nom més inesperat de cara a la primera cita de feina és el de Gerard Deulofeu, l’únic reforç que ha tancat fins ara el club blaugrana durant el mercat d’estiu. El davanter de Riudarenes tenia permís per incorporar-se més tard pel fet d’haver competir en l’europeu sub-21. De fet, no fa ni dues setmanes –el 30 de juny– que va jugar la final del torneig amb el combinat espanyol, que va cedir contra Alemanya (0-1). Tot i això, segons avançava el comunicat facilitat ahir pel Barça, està previst que participi en l’entrenament d’aquesta tarda a la ciutat esportiva. Per tant, tot just haurà gaudit de dotze dies de vacances.

Per a l’extrem català, aquesta pretemporada suposa una prova important a l’hora de demostrar a Ernesto Valverde que vol un lloc en la planificació de la nova campanya. Però no només ell ha optat per escurçar les seves vacances per afegir-se a la disciplina blaugrana i començar a guanyar-se la confiança del tècnic. Denis Suárez, company seu en la sub-21, també ha decidit avançar el seu retorn, que està previst que sigui divendres. L’acompanyaran cinc jugadors que van tenir compromisos amb les seves respectives seleccions a principi de juny: Busquets, Iniesta, Jordi Alba, Digne i Umtiti.

L’endemà dissabte serà el torn de començar la pretemporada de Messi, Neymar, Arda i Piqué, procedents del Japó. I és que demà participaran en l’acte de presentació de l’acord de patrocini amb Rakuten, que tindrà lloc al país nipó.

Les últimes arribades previstes són les de Marc-André ter Stegen i André Gomes, que van disputar la copa Confederacions, que es va allargar fins a principi de juliol. De fet, el portuguès va arribar fins a les semifinals, mentre que el porter alemany va assolir el títol en vèncer Xile en la final disputada el 2 de juliol. Tots dos tenen permís per incorporar-se a la pretemporada blaugrana després de la gira pels Estats Units (del 22 al 30 de juliol.)

Els entrenaments previstos per a aquesta primera setmana de pretemporada s’allargaran fins diumenge, amb sessions de matí i de tarda dijous i dissabte.