Arrenca el projecte Valverde

Aquest matí, a partir de les 9 h, es dona el tret de sortida de la pretemporada del Barça amb l’arribada del primer grup de jugadors citats per passar les preceptives revisions mèdiques. Titulars com Luis Suárez, Rakitic i Sergi Roberto destaquen entre els dinou convocats, en què també hi ha cinc components del filial –Ortolá, Aleñá, Cucurella, Palencia i Vitinho– que també faran la preparació a les ordres d’Ernesto Valverde. Serà a la tarda, a partir de les 18.30 h, quan el nou tècnic blaugrana dirigirà la primera sessió a la gespa del camp d’entrenament Tito Vilanova. Tot i això, ahir ja va treballar juntament amb el seu cos tècnic a la ciutat esportiva per gestionar la preparació i avançar a l’hora de confeccionar la plantilla definitiva de cara al nou curs. I la feina és notable, ja que el Barça arrenca la preparació amb un munt d’incògnites per resoldre. Al davant hi ha prop d’un mes per tractar entrades i sortides abans de la primera cita oficial: l’anada de la supercopa d’Espanya.

A hores d’ara, 26 jugadors formen la primera plantilla blaugrana, que presenta com a únic fitxatge el de Gerard Deulofeu, després que el club decidís exercir l’opció de compra –per 12 milions d’euros– que es va guardar quan el va traspassar a l’Everton. Les facilitats per repescar el davanter de Riudarenes, però, han contrastat amb els problemes que han trobat els responsables blaugrana a l’hora de negociar l’arribada dels reforços desitjats, amb dos noms propis: Marco Verratti i Héctor Bellerín. L’últim a afegir-se a la llista de futuribles és el migcampista brasiler Paulinho, per qui el Barça ja ha fet una primera oferta al seu club actual, el Guangzhou xinès, d’uns 20 milions d’euros.

Pel que fa a Verratti, a pesar de la pressió exercida pel mateix jugador i el seu representant durant les darreres setmanes per poder vestir de blaugrana, el PSG continua reticent a l’hora de deixar escapar el migcampista italià. També és preveu difícil convèncer l’Arsenal perquè negociï per Bellerín, que encapçala les preferències per tal de solucionar les mancances al lateral dret. Aquesta segueix sent la posició que més urgències planteja, i encara més si Valverde prefereix retornar Sergi Roberto a la seva posició natural al mig del camp. En aquest escenari, Aleix Vidal –un dels que avui ja inicia la pretemporada– queda com l’únic lateral dret amb pretensions de tenir un paper actiu en la primera plantilla, ja que Douglas apareix en totes les travesses per tornar a marxar cedit. Per tant, no és estrany que Sergi Palencia s’afegeixi avui a la preparació. La pretemporada també serà important per a jugadors com Marlon –amb fitxa del primer equip des de juny– i Sergi Samper, disposats a demostrar a Valverde que tenen un lloc a la plantilla definitiva.

Si l’apartat de fitxatges està sent dificultós, no es queda enrere el de sortides. Més enllà de la marxa de Jordi Masip, a qui el club va decidir no renovar en prescindir de la figura de tercer porter del primer equip, només són dues més les baixes resoltes a hores d’ara. Es tracta dels casos de Cristian Tello i Jérémy Mathieu, amb el Betis i l’Sporting de Portugal com a destí, respectivament. Tot i això, només Tello ha deixat alguns diners a la tresoreria del Barça. Tot just 4 milions d’euros. En aquest sentit, al Barça li caldria fer algun traspàs destacat per afrontar amb més garanties operacions tan costoses com les de Marco Verratti i Héctor Bellerín. Munir apareix com la principal opció a l’hora de fer alguna venda important una vegada Arda Turan sembla decidit a no moure’s de Barcelona.