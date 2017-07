Una escola per competir

El FC Barcelona, aprofitant l’estada de l’equip a Nova Jersey, havia de presentar i inaugurar ahir un projecte engrescador a Long Island, una de les dues Barça Academy que tindrà als Estats Units. La presentació es va haver d’ajornar per les condicions climatològiques. Molta pluja que va deixar la zona inundada i forts vents que impossibilitaven la presència d’helicòpters en l’acte, tal com estava previst. Les Barça Academy, però, tiraran endavant amb un projecte que té importants diferències respecte a les FCB Escoles, tot i que, com les escoles, també les dirigirà Franc Carbó.

Són sis les escoles que el Barça té als Estats Units (San Diego, Austin, Chicago, Virginia, Charlotte i Florida) i la idea del club és la de continuar creixent. L’objectiu d’aquestes escoles, com el de les altres que té a la resta del món, és més de màrqueting que esportiu. No es busca el talent, es busca fer aficionats del Barça que es converteixin en seguidors del club des de ben petits i per sempre, perquè de club no es canvia mai. Això sí, sempre treballant amb la metodologia del Barça i dirigint el treball entrenadors arribats des de Barcelona. Expliquen, des del club, que una de les dificultats que tenen als Estats Units és que molta gent no es creu que les escoles siguin del Barça. És així perquè molts clubs europeus s’associen amb clubs locals, però només hi posen el nom. El Barça les dirigeix i treballa, poc a poc, per aconseguir trencar aquella idea i recollir-ne els fruits. Les escoles tenen èxit, però el club blaugrana s’havia trobat amb un problema amb els nois majors de 12 anys. Volen competir a partir d’aquesta edat i també volen que ho facin les famílies, perquè competint en les grans lligues és quan es pot aconseguir una beca universitària. És allà on van els scouts per captar el talent. I com que les FCB Escoles no competeixen, el Barça ha creat un nou projecte, el de les Barça Academy, més dirigit a nois majors de 12 anys.

Seran dues les que tindrà. La d’Arizona, destinada a nois de 13 anys cap amunt, que ja funciona perquè s’ha fet gràcies a l’aliança amb un club que ja existia a la localitat de Casa Grande, el Grande Sports World, que ha cedit el control total al Barça i que implantarà els seus mètodes de treball. Els equips d’aquesta escola, que començaran a competir al setembre, jugaran amb la samarreta blaugrana i es diran Barça Academy Arizona. És un projecte més reduït pel que fa al nombre d’equips, però té una residència que el Barça pot utilitzar per enviar-hi joves amb talent que puguin tenir un futur important dins el món del futbol.

La de Long Island, que havia de presentar-se ahir, estarà dirigida per Domènec Guasch i Marc Velasco i els seus equips encara trigaran un any més a competir. Ara s’està fent el càsting de futbolistes. Es van inscriure a les proves 2200 nanos i s’hi van presentar 1.500. A Long Island, sent una Barça Academy que comença de zero i totalment del Barça, hi haurà més nois i més equips que a la d’Arizona i incorporarà ja nois de 7-8 anys. El preu serà d’entre 1.500 i 2.000 dòlars l’any, una quantitat molt inferior de la que cobren les escoles i clubs locals. Com la d’Arizona, la de Long Island competirà en la lliga més potent dels Estats Units, la Development Academy League, tot i que hi haurà equips que competeixin en el que seria la segona divisió, la Soccer Club. El somni és que un dia la final de la Development Academy League la juguin la Barça Academy d’Arizona i la de Long Island.