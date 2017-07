Calma tensa

Després de la tempesta sempre arriba la calma, tot i que en el serial de Neymar aquesta només sigui un breu impasse mentre es produeix el següent capítol. Perquè a hores d’ara el futur del jugador brasiler continua sent incert, malgrat que en el si dels dirigents blaugrana les sensacions són millors que les de dissabte passat, quan després de reunir-se amb el pare del jugador pràcticament van donar per perdut Neymar. El cas, però, digne dels guionistes més enrevessats, va fer un gir inesperat amb l’estrambòtica piulada de Gerard Piqué, un cop de teatre a iniciativa del propi jugador català que va agafar a contrapeu tots els protagonistes del serial. L’acció temerària del central no va agradar ni a l’entorn de Neymar –on es considera que l’acte va ser una frivolitat que no ajuda gens al brasiler–, ni als dirigents blaugrana, que creuen que qui s’ha de pronunciar públicament és Neymar, i no Piqué. De fet, aquest és el missatge que el Barça, que espera, això sí, que la piulada de Piqué sigui veritat, li ha transmès a Neymar un pronunciament públic que tanqui definitivament un serial que ja fa massa que dura i que no ajuda gens ni en la planificació de la plantilla del primer equip –ja que en el cas que finalment Neymar marxi del Barça s’hauria de fitxar un substitut de plenes garanties– ni en la preparació del conjunt d’Ernesto Valverde, que està vivint als Estats Units una gira d’allò més moguda, amb l’11 blaugrana en boca de tothom.

Manté el silenci

Lluny de donar-se per al·ludit, però, de portes enfora Neymar es manté aliè a tot l’enrenou que gira entorn seu. Ahir, per exemple, es va mostrar molt feliç i somrient durant l’entrenament matinal celebrat al Red Bull Training Center de Nova Jersey, en què va bromejar amb Leo Messi, Luis Suárez i també amb Piqué. De fet, la seva indefinició és tal que fins i tot una bona part de la plantilla desconeix a hores d’ara quines són les seves intencions respecte al seu futur immediat. Més d’hora que tard, però, Neymar haurà de deixar de treure pètals a la margarida i prendre la decisió definitiva, i més ara, que totes les cartes ja estan damunt de la taula. El jugador i el seu pare ja saben que el Barça no pensa tornar-li a revisar el contracte, així que si la seva prioritat són els diners no li quedarà més remei que fer les maletes i marxar cap a París. On el club ha incidit, en canvi, és en la parcel·la esportiva, mirant de fer veure a Neymar que al Barça ja és una peça fonamental, en la qual forma part del millor trident de tots els temps, i amb molts anys encara per endavant per acabar sent el gran líder de l’equip. A més, des de l’entitat blaugrana també li han fet arribar la certesa que les prioritats de la secretaria tècnica són fitxar Paulinho i Coutinho, un jugador d’una qualitat excepcional que manté una gran amistat amb Neymar des que tots dos eren dues perles del futbol brasiler. Aquestes incorporacions minimitzarien un dels arguments que està utilitzant el PSG en les negociacions: el de l’enorme gros de jugadors brasilers que formen part de la seva plantilla, de la qual formen part Thiago Silva, Marquinhos, Alves, Motta i Lucas Moura.

El PSG, a l’espera