La data de la moció

Avui, a les dotze del migdia, a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Agustí Benedito té previst anunciar la data de celebració del vot de censura 2017 contra Josep Maria Bartomeu i tota la seva junta directiva. L’excandidat a les eleccions del 2010 i del 2015 ja va assegurar fa unes setmanes que estava en disposició de fer aquest pas perquè estava a punt d’aconseguir les 10.000 adhesions mínimes que s’havia fixat abans d’iniciar tot el procés. En una entrevista a aquest diari, Benedito va insistir que hi ha molts arguments per presentar un vot de censura i no descartava que Bartomeu acabés dimitint si es feien públiques les converses amb l’expresident Rosell.

Segons el tempo del procés de la moció de censura, i si aconsegueix les signatures, calcula que el soci podria votar el mes de setembre.