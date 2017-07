L’any de l’eclosió definitiva

El Manchester United serà aquesta matinada el segon rival del Barça en la gira americana, amb l’imponent FedExField de Washington com a escenari. Després de la inicial victòria contra la Juventus, el segon test servirà per mesurar les forces contra un conjunt també destinat a lluitar per la Champions League, i que acumula més rodatge en aquesta fase preparatòria. Els blaugrana es retroben per primer cop amb un vell enemic com és Mourinho, ara molt més relaxat i tranquil que en la seva etapa a la banqueta de l’etern rival, el Real Madrid.

El primer any amb els red devils, l’entrenador portuguès ha aconseguit retornar la Champions a Old Trafford gràcies a la consecució de l’Europa League, ja que per la via de la Premier l’equip de Manchester no s’hi va classificar per la irregularitat demostrada en la competició domèstica. Per a aquest segon projecte la gran aposta de Mourinho ha estat el davanter belga Romelu Lukaku, una de les grans estrelles del campionat anglès, per qui els red devils han pagat al voltant dels 85 milions d’euros a l’Everton. Juntament amb Pogba, els dos seran les grans estrelles, aquest any, que han de servir als d’Old Trafford per explotar definitivament sota les ordres del tècnic portuguès. Després de l’adeu de Wayne Rooney i el d’Ibrahimovic –tot i que no es descarta que el suec torni al club anglès al gener, una vegada s’hagi recuperat de la seva lesió–, Lukaku serà l’home de referència en l’atac, acompanyat pel francès Martial i també pels joves de la casa Jesse Lingard i Marcus Rashford. El potent davanter internacional està sent amb Bèlgica el millor jugador en aquesta gira americana, on ja s’ha estrenat com a golejador i en la qual ha centrat tots els focus mediàtics. Tot i això, la secretaria tècnica continua buscant noves peces per a l’atac.

On també s’hauran de moure per buscar reforços és a la zona defensiva, i especialment a la de lateral dret. El suec Victor Lindelof ha estat l’altre fitxatge que ha fet el Manchester United. El jove central procedent del Benfica –a canvi de 22 milions d’euros– ha arribat a Manchester amb l’objectiu de ser un home clau en la defensa dels red devils, on formarà parella amb un altre prometedor central, Eric Bailly.

Com el Barça, fins ara el conjunt de Mourinho tan sols s’ha reforçat amb dos jugadors, tot i que s’espera que abans que es tanqui el mercat els d’Old Trafford facin més incorporacions, tenint en compte que a les exigències de la Premier s’hi ha afegit la lliga de campions. També és cert, però, que les sortides tampoc han estat gaires, ja que a part de Rooney i d’Ibra tan sols ha abandonat el club l’extrem dret Januzaj, qui ha signat per la Real Sociedad. Els que no es mouran segur, malgrat els rumors de l’inici de l’estiu, són De Gea, Ander Herrera i Mata, tres futbolistes vitals en els esquemes de Mourinho que van ser claus en la consecució del títol de l’Europa League de la darrera temporada. A aquests jugadors s’hi ha d’incloure l’aportació de futbolistes com ara Mkhitaryan, Valencia o Fellaini. Malgrat gaudir d’una plantilla força competitiva, tot apunta que encara falten algunes incorporacions per fer i s’espera que no hi falti el clàssic fitxatge mediàtic.