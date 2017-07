Segon repte, Mourinho

Continua sent aquesta la gira de Neymar. Per la seva gran actuació contra el Juventus a Nova Jersey, amb dos gols extraordinaris, i jugades de crac, però sobretot per tot el xou que està protagonitzant el brasiler amb el seu futur. No diu ell ni ase ni bèstia i el club tampoc es pronuncia sobre la seva marxa o continuïtat perquè creu que ha de ser el jugador o el seu pare qui ho facin, considerant que ha estat el brasiler qui ha fet moviments per deixar el club.

I amb tothom encara pendent de Neymar i un serial que ja fa deu dies que dura, el nou Barça d’Ernesto Valverde disputa aquesta matinada el seu segon partit de pretemporada. L’escenari és el FedEx Field, a Landover, Maryland, un camp on habitualment juguen els Washington Redskins de futbol americà i que té capacitat per a 82.000 espectadors. Aquesta vegada, contra un rival molt difícil, el Manchester United de José Mourinho, actual campió de l’Europa League i que disputarà el 8 d’agost la Supercopa d’Europa contra el Real Madrid, competició per la qual s’està preparant a consciència. en aquesta gira als Estats Units. Van ser molt bones les primeres sensacions de l’equip de Valverde mostrades contra el Juventus. Amb un Neymar excels, el grup va deixar veure algun dels senyals d’identitat que vol el tècnic per al seu equip. Insisteix Valverde en cada entrenament i en cada roda de premsa que l’equip ha de jugar molt junt, que les línies no poden estar separades com passava en molts partits en l’última temporada de Luis Enrique i ho van aconseguir els blaugrana contra els italians, amb l’inici de la pressió des de la davantera i amb tothom fent una feina solidària, també els tres membres del trident, Messi inclòs.

Una de les incògnites per al partit d’avui és el dibuix que escollirà Valverde. El tècnic, durant la seva carrera a les banquetes, sempre ha estat partidari de no tenir un dibuix fix. Contra el Juventus va ser fidel al 4-3-3 que ha utilitzat el Barça des de fa anys i que tan bé li ha anat, però caldrà veure avui si hi dona continuïtat o bé en prova un altre ara que és pretemporada. Neymar, Messi i el dibuix de Valverde són atractius importants per aquest partit, que també en té uns altres. Com si Sergi Samper continua en la bona línia que va mostrar contra el Juventus i pot acabar convertint-se en el relleu de Sergio Busquets com a pivot, com si Arda Turan continua per a Valverde i el turc acabarà quedant-se a la plantilla, com si Sergi Roberto continua oblidant-se del lateral dret i segueix fent passes de gegant per demostrar que pot ser titular al mig del camp del Barça o també si tenen minuts tres dels jugadors que van tornar de cessions i que encara no han tornat a sortir del club: Vermaelen, Munir i Douglas, amb els quals sembla que no compta el tècnic. Els tres van ser els únics jugadors de camp que no van actuar contra el Juventus i és possible que tampoc ho facin contra el Manchester United.

Sobre l’equip anglès, els de Mourinho venen de jugar diumenge contra el Real Madrid a Santa Clara, partit que va acabar amb empat (1-1) i que es va resoldre a favor dels anglesos en el desempat des del punt de penal. El portuguès va perdre per lesió Ander Herrera, un dels seus millors homes en la creació, i és dubte per al partit contra el Barça, Juan Mata. La gran atracció del Manchester United és el davanter belga Romelu Lukaku, fitxat aquest estiu de l’Everton per 85 milions d’euros. Ja va decidir Lukaku el derbi de Manchester que es va jugar en la gira. Un gol seu i un altre de Rashford van servir als de Red Devils per derrotar a Houston l’equip de Guardiola.