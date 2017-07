El Barça estreny el cercle per Philippe Coutinho

Amb la incorporació de Marco Verratti impossible, el jugador del Liverpool Philippe Coutinho ha passat a ser l’objectiu prioritari per reforçar el mig del camp blaugrana, i també l’atac. El possible fitxatge del brasiler continua avançant i l’operació, de fet, s’ha anat accelerant en els darrers dies. Amb aquest objectiu, el director de l’àrea de futbol del Barça, Raül Sanllehí, ja és a Londres per començar les negociacions amb els seus representants. Es preveu, de fet, que altres membres de la secretaria tècnica del club també viatgin a la capital anglesa per avançar en el tema. Segons va avançar Rac1, a més, el Barça ja hauria aconseguit un acord amb el crac del Liverpool (25 anys), que vol venir al Camp Nou i coincidir amb Neymar, en cas que no acabi marxant al PSG. Apropar Coutinho al Camp Nou també pot ser decisiu perquè Neymar, un bon amic seu, descarti finalment la possibilitat de marxar a París.

A diferència, precisament, del que ha passat amb el conjunt parisenc pel que fa a l’ofensiva per Verratti, l’actual club de Coutinho, el Liverpool, no es tanca en banda a negociar i està disposat a negociar, encara que perdria el seu millor jugador. Això sí, el club blaugrana s’haurà de gratar la butxaca i molt. I és que el conjunt d’Anfield difícilment el deixarà escapar per menys de 80 o 90 milions d’euros. De fet, es preveu que demani almenys 100 milions. Una quantitat que el Barça és capaç d’assumir –per Verratti ja era conscient que difícilment el fitxaria per menys d’aquesta quantitat, 100 milions d’euros– i que tal com està el mercat de fitxatges d’aquest estiu, i més encara pel que fa a la Premier League, amb operacions estratosfèriques per part d’alguns dels principals clubs, com el Manchester United o el Manchester City, no és descabellada.