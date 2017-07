Piqué diu que la piulada era més un desig que una notícia

Esperada era la roda de premsa de Gerard Piqué prèvia al partit contra el Manchester United. Sobretot perquè pogués aclarir la piulada de diumenge, en la que acompanyant una foto seva amb Neymar, deia que es quedava. El central blaugrana ha explicat que no era res oficial i que aquell missatge era més un desig que una notícia. “Va ser una opinió personal, qui ha de comunicar si es queda o no es Ney. Per les converses que he tingut amb ell, pel que puc intuir i per les ganes que tinc que es quedi, vaig fer aquell missatge. Ho vaig en una trobada distesa amb altres membres de l’equip. No és res oficial perquè no em toca a mi dir-ho. És a Ney a qui li toca, el que vaig comunicar és el que m’agradaria a mi”, ha dit Piqué, que no ha tingut cap problema per explicar com havia estat la conversa que ha mantingut amb Neymar per tractar que es quedi. “Quan he parlat amb ell, no jo, tots els que tenim relació amb ell, li he dit que com amic entenc la seva posició i que es pugui replantejar les coses. Té 25 anys i ofertes, és un futbolista amb un talent únic. Es pot plantejar marxar per diners, que crec que no, per un projecte esportiu més ambiciós que crec que no, perquè no estarà millor que en el Barça en cap lloc. Pot ser un tema personal, per voler tenir un rol més important i aquí ha coincidit amb Leo, el millor de la història i ho puc entendre. Si és per això, li he dit que no vagi a Paris perquè només el veuran a la Champions i si no la guanyes no li servirà de res. És un nen de 25 anys amb dubtes comprensibles. El Barça ha de fer tot el possible perquè no marxi, per molts diners que pugui ingressar el club”, ha dit el central blaugrana, que ha explicat que ahir per a nit havia estat en l’habitació de Neymar amb els seus amics i que el brasiler estava content amb la foto que va publicar a twitter.

També ha parlat del futur de Neymar, un altre dels pesos pesants de la plantilla, Javier Mascherano, que, com Piqué, ha indicat que la plantilla vol que Neymar es quedi: “És un tema personal de Ney, ell valorarà moltes coses i prendrà una decisió. El sentiment de l’’equip és que es quedi, per la qualitat que té com a futbolista i persona. La foto que va penjar Geri és el desig de tot el grup perquè representa molt per al nostre equip”, ha acabat l’argentí.

