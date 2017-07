Una victòria judicial de la família Neymar al Brasil

Enmig de la polèmica que envolta Neymar per tot el que fa referència al seu futur, ahir, ell i la seva família van rebre una excel·lent notícia en un dels fronts oberts que tenen amb la justícia. El Ministeri Públic Federal del Brasil va decidir arxivar totes les causes que hi havia obertes contra el davanter brasiler, el seu pare, l’expresident del Barça Sandro Rosell i contra l’actual, Josep Maria Bartomeu, i d’aquesta manera ha desbloquejat tots els béns que tenia embargats al seu país. El Ministeri va fallar a favor de Neymar en l’acusació d’evasió fiscal i falsedat documental després del seu traspàs del Santos al Barça. El Tribunal Federal, anteriorment, ja havia rebutjat un recurs de la fiscalia el mes de maig i, ara, el Ministeri no ha recorregut i el procés transitori del dia 20 de juliol s’ha decantat a favor dels interessos del futbolista blaugrana.

El pare de Neymar va conèixer la notícia mentre el seu fill s’entrenava a Washington, i tan bon punt va acabar la sessió preparatòria li ho va comunicar. L’11 del Barça no va amagar la cara de satisfacció després de treure’s un pes de sobre i de començar a resoldre tots els problemes judicials que l’envolten. Al Brasil encara té pendent alguna causa més, mentre que a Espanya segueix obert el cas Neymar 2.

Neymar pare, que manté, com el seu fill, el silenci sobre el futur del jugador, sí que va voler expressar la seva satisfacció per aquesta resolució a les xarxes socials, en concret, Instagram. “Estem molt contents després de rebre la notícia de l’arxivament de la denúncia d’evasió fiscal pretesa pel Ministeri Públic Federal. El procés està oficialment tancat i, per tant, això demostra la licitud dels nostres actes”, assenyala. El pare de Neymar també va voler ressaltar el patiment de la seva família i els seus treballadors durant tot aquest temps: “Han estat quatre anys d’acusacions infundades en què jo, la meva família i els treballadors de les meves empreses hem patit molt i de totes les maneres possibles.” Per acabar, reclama posar fi a la persecució que han estat vivint. “Tot i que molts en dubten, hi ha justícia al nostre país. Totes les acusacions han estat tombades per la nostra defensa, fet que demostra que no devem ni un cèntim d’impostos. Espero que ara puguem centrar-nos només en la feina i que la meva família tingui la pau que es mereix”, conclou.