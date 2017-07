<b>Trobada de Bartomeu amb Obama</b>

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va tornar als Estats Units abans del que estava previst. Després de deixar la gira dissabte passat a Nova York rumb a Barcelona per assistir als actes de commemoració dels 25 anys dels Jocs Olímpics, havia de tornar a sumar-se a l’expedició a Miami, on el Barça jugarà demà l’últim partit d’aquesta gira, el clàssic contra el Real Madrid de Zinedine Zidane. Bartomeu, però, es va poder organitzar la seva agenda i va aparèixer quasi per sorpresa a Washington hores abans que el Barça s’enfrontés amb el Manchester United de José Mourinho al FedEx Field de Landover. Tot el que envolta el futur de Neymar fa que sigui millor que el president del club estigui prop del grup que dirigeix Ernesto Valverde.

L’avançament del viatge va tenir un premi per a Bartomeu i per al Barça, ja que el president del club va tenir l’oportunitat de trobar-se a la mitja part del partit contra el Manchester United amb el que va ser el 44è president dels Estats Units, Barack Obama. La trobada es va fer en una llotja privada del FedEx Field, terreny de joc habitual dels Redskins de Washington, que ahir va fer d’escenari del partit que van jugar els homes de Valverde.

La reunió entre Bartomeu i Obama, que es va produir gràcies a qui va ser ambaixador dels Estats Units a Espanya entre els anys 2013 i 2017 i que fa unes setmanes es va convertir en assessor estratègic del Barça a Amèrica, James Costos, va ser molt distesa i van poder parlar durant uns deu minuts dels projectes que el Barça ha endegat ja als Estats Units.

Obama va ser informat dels projectes de la Fundació del FC Barcelona i es va arribar a interessar sobre com pot ajudar en aquests projectes. Bartomeu també va explicar a l’expresident dels Estats Units el projecte del club blaugrana amb les FCB Escoles, tenint en compte que ja són sis les que el Barça ha obert al país. A més, aviat comptarà amb dues Barça Academy, un projecte adreçat a nois que volen competir i jugar les grans lligues per després poder tenir accés a les universitats amb una beca. Una de les altres coses de les quals va ser informat Obama és de la intenció del club de tenir aviat una franquícia en la lliga professional femenina dels Estats Units. La idea del club és tenir un equip a Califòrnia, i s’han mantingut converses perquè l’equip tingui seu a San Diego, tot i que encara no han acabat de fructificar. Especial interès per aquest projecte va tenir l’expresident dels Estats Units, que va explicar al president del Barça que les seves dues filles, Maila i Shasha, juguen a futbol. Sí que va explicar Obama a Bartomeu que no és un enamorat del futbol i que el seu esport preferit, com ja se sap, és el bàsquet. De fet, coincideix amb el president del Barça, que va jugar a bàsquet quan era jove a nivells importants.