Un clàssic mai és amistós

El nou Barça de Valverde començarà de manera oficial la temporada amb un doble duel contra el Madrid corresponent a la supercopa d’Espanya. Però no seran aquests els primers partits en què s’enfrontaran aquest curs els dos eterns rivals. Aquesta matinada (2 h, TV3), a Miami, es viurà un partit pràcticament inèdit, un clàssic de caràcter amistós a l’estranger, fet que només havia passat una vegada, ara fa 35 anys a Veneçuela. La idea va ser de Stephen Ross, propietari de l’equip de futbol americà dels Miami Dolphins, que és qui ha fet possible aquest partit, que reportarà sis milions d’euros a cada un dels clubs que el disputen. Una important suma de diners, però molt més baixa que el que guanyaran els organitzadors i la ciutat.

“Aquest partit s’ha creat per tenir l’oportunitat de mostrar al món els dos equips més importants de la història. Sabem que el partit ha despertat molt d’interès, i no només a la ciutat, sinó a tot Florida i a tot el país, perquè el 75% de les entrades s’han comprat des de fora de Miami”, explica Ross. No li falta raó. Des de Downtown fins a South Beach, des de Brickell fins a Coral Gables, tothom parla del clàssic. Són innombrables els cartells que promocionen l’enfrontament entre els dos grans de la lliga i són moltes les persones que s’apropen a demanar alguna cosa del Barça quan descobreixen que has arribat amb l’expedició.

“Aquest partit ha provocat fins i tot més interès que les 10 Superbowls que s’han jugat al camp dels Dolphins”, diu un periodista local. I és que no cal oblidar que per al duel, que serà retransmès a 175 països, s’han acreditat més de mil periodistes, entre el partit i els entrenaments, unes xifres que resumeixen la repercussió que ha tingut. El duel es disputarà al remodelat Hard Rock Stadium, que té capacitat per a més de 65.000 persones. Ahir, els entrenaments dels dos equips els van seguir unes 10.000 persones, amb entrades que costaven 25 dòlars. Es preveu un ple a vessar per al partit i això que el preu de les entrades és altíssim. Quan es van posar a la venda, la més barata, sense seient, costava 400 dòlars. La més barata amb seient, 620. La més cara tenia un preu de 4.500 dòlars, però hi ha localitats VIP que arribaven als 10.000. Els preus han anat pujant i baixant, depenent de la demanda que hi ha hagut, i en els últims dies hi ha hagut preus més assequibles.

Pel que fa al vessant esportiu, el Barça arriba després de dues victòries de prestigi contra la Juventus i el United, però amb tot l’enrenou sobre el futur de Neymar perseguint l’expedició. El brasiler és el gran protagonista de la gira que acaba avui. Ell no diu ni ase ni bèstia, però tot indica que ben aviat comunicarà que deixa el Barça i posa el rumb cap a París, tot i els intents que han fet els companys, els tècnics i els directius perquè es quedi. Saben que és un dels tres millors del món i el volen amb ells. Ho està demostrant en aquesta gira, amb dues grans actuacions en els dos primers partits, amb tres gols, els tres que han fet els de Valverde. “Vull que es quedi perquè no hi ha jugadors com Ney. Té una enorme qualitat, ho està mostrant en cada partit. Cada dia gaudim amb ell, dins del camp i també fora. Neymar és una part important de la nostra família. Com a company li dic que l’estima que té aquí no la tindrà enlloc. És normal que el vulguin arreu per la seva qualitat, però nosaltres el volem aquí”, ha dit en les últimes hores Rakitic. El desig del croat, però, sembla difícil que es compleixi. El mateix Neymar, que havia portat el cas amb tranquil·litat, sembla que ja no pot més i va esclatar en el primer entrenament fet a Miami, quan després d’una jugada es va encarar amb Semedo , abandonant després la sessió.

Tot i l’incident i la seva més que possible i imminent marxa, serà present en el partit contra el Madrid, per al qual és dubte Sergi Roberto per una sobrecàrrega. Una llàstima perquè el de Reus havia començat molt bé la pretemporada i aquest és un partit que no es vol perdre ningú, perquè els jugadors pensen que no té res d’amistós. “Encara que sigui un partit amistós, el clàssic és un duel especial. Sempre el vols guanyar i ens pot servir per preparar la supercopa contra el Madrid. La supercopa serà diferent, serà el primer títol del curs, però també volem guanyar aquest partit; nosaltres volem guanyar fins i tot els partidets que fem en els entrenaments”, explicava Rakitic.

Pel que fa al Madrid, arriba amb una dinàmica diferent de la blaugrana. Si els de Valverde persegueixen avui el tercer triomf i el ple en aquesta gira, els blancs busquen el primer, després d’empatar contra el United i caure en el desempat des dels penals, i ser golejats pel City de Guardiola (4-1). El Madrid no pot disposar de Cristiano, encara de vacances, però s’espera que aquesta matinada jugui amb els seus millors futbolistes, amb Ramos i Kroos inclosos. El primer encara no ha debutat en la pretemporada i el segon va ser baixa a contra el City.