Objectiu: accelerar l’operació

Philippe Coutinho continua sent prioritari per al Barça i les negociacions amb el Liverpool per intentar fitxar-lo no s’aturen. El conjunt red es resisteix a perdre el seu millor jugador i el seu tècnic, Jürgen Klopp, ja va assegurar abans-d’ahir que “no està en venda”, però l’estira-i-arronsa entre els dos clubs continua, ja que el Barça vol Coutinho i el Liverpool no es tanca en banda a negociar.

El club del Merseyside ja va refusar una primera oferta del Barça pel brasiler, de 25 anys, de 70 milions d’euros més 10 en variables, i segons Ràdio Montecarlo també n’hauria refusat una segona, de 100 milions d’euros, en l’intent d’aconseguir almenys 120 milions d’euros. Les negociacions, doncs, continuen –Robert Fernández, Albert Soler i Raül Sanllehí, de fet, eren ahir a Anglaterra– però si Coutinho acaba fitxant pel Barça sembla molt complicat que no sigui pagant més de 100 milions. El conjunt blaugrana, però, confia que el desig del jugador de jugar al Camp Nou la propera temporada faciliti les coses i acabi obligant el Liverpool a vendre Coutinho.

