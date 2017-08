Es busca un desenllaç ràpid

Neymar va aterrar ahir a Barcelona procedent de la Xina, on dilluns va participar en diferents actes publicitaris, alguns dels quals representant el Barça i altres a títol individual. Ho va fer després d’una escala a Dubai que va donar per a molt. Un cop a Barcelona, el seu pare el va posar al corrent de tot el que ha passat en les últimes hores. Dilluns, el pare i representant del jugador havia de percebre els 26 milions corresponents a un segon termini de la prima de renovació que van acordar les dues parts quan Neymar va signar, ara fa un any, un nou contracte amb el Barça fins al 2021. Però el club va decidir congelar aquest pagament i un alt executiu del club va portar a un notari un xec per aquesta quantitat. Si Neymar decidís quedar-se al Barça, cosa que sembla ara per ara gairebé impossible, tot i que ahir Nasser al-Khelaifi, propietari del PSG, digués que ells respecten els contractes entre clubs i jugadors, el Barça li pagaria sense cap problema aquesta quantitat, però els advocats del club estudiaran si poden no fer-ho en cas que el brasiler marxi. De fet, ahir mateix, Catalunya Ràdio va explicar que el Barça estudiava també reclamar al jugador la primera part de la prima de renovació que ja va cobrar quan va ampliar el contracte i que fa que el premi ascendeixi a uns 40 milions d’euros. Fonts del club van confirmar aquesta informació a L’Esportiu i van explicar que la decisió es pren per diversos motius. Primer perquè, com que aquesta quantitat s’amortitza en els cinc anys de contracte entre el club i el jugador, els advocats estudien si el Barça, en cas que marxi Neymar quatre anys abans de la finalització de l’acord, pot pagar només la part proporcional a l’any que ha complert. Una altra de les raons és la mala imatge que suposaria per al club pagar aquesta prima de renovació i que dies després Neymar marxés. I la tercera és pressionar Neymar i el seu pare.

Des del club se sap que la maniobra que ha fet amb la congelació del pagament de la prima de renovació se la pres molt malament el pare del futbolista i s’espera que ara Neymar mogui fitxa. De fet, el club vol obligar el jugador que, entre avui o demà, digui definitivament si es queda o si marxa. Volen saber ja una cosa definitiva. La plantilla comença a estar farta del tema i desitgen poder treballar amb tranquil·litat durant la pretemporada i sense el soroll que està provocant tot el cas. Ja ho va reclamar el capità, Andrés Iniesta, abans del clàssic de Miami. De fet, hi ha hagut un cert distanciament entre alguns jugadors i Neymar perquè creuen que el brasiler no ha estat prou clar. A més, des del club volen saber si comptaran amb Neymar o no aquesta temporada i si marxa, com així sembla que passarà, volen que sigui aviat per poder cobrar els diners i acabar de construir una plantilla competitiva per a Ernesto Valverde, amb un jugador que tapi el forat que deixi el brasiler i algun reforç més, si convé.

En aquest sentit, de la quantitat per cobrar quan marxi Neymar hi ha un cert debat al club. Hi ha directius partidaris de complir amb el que ha dit diverses vegades el president, Josep Maria Bartomeu, i obligar el PSG a pagar els 222 milions d’euros de la clàusula de rescissió més uns 70 milions que hauria de donar al jugador perquè pagués l’IRPF que haurà d’abonar a Hisenda. Hi ha altres veus que prefereixen negociar amb el club francès, però sempre a l’alça. És a dir, partint dels 222 milions d’euros, millorar aquesta quantitat, sigui amb més diners o amb l’arribada d’un jugador al Camp Nou, que podria ser l’argentí Ángel Di María. Els que són partidaris d’aquesta negociació, que ja es va utilitzar amb el Bayern de Munic i Thiago Alcántara, creuen que no voler negociar podria fer que el xeic Nasser al-Khelaifi decidís allargar la situació i pagar la clàusula de rescissió de Neymar l’últim dia de mercat, deixant el Barça sense capacitat de reacció.