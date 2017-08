Neymar comunica que deixa el Barça

Neymar ha comunicat aquest matí que deixa el Barça i marxa al PSG. S’ha presentat a primera hora a l’entrenament que el primer equip havia de començar a dos quarts de deu a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Li ha comunicat la seva decisió al tècnic, Ernesto Valverde, i als seus companys i ha rebut permís de l’entrenador i també del club per a no entrenar-se i resoldre el seu futur. Caldrà veure ara si el jugador paga la seva clàusula de rescissió, de 222 milions d’euros, o hi ha una negociació, sempre a l’alça, entre els dos clubs.