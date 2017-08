Douglas, a punt de marxar

Neymar no serà l’únic brasiler que dirà adeu al FC Barcelona aquesta temporada. Una marxa que també està molt propera és la de Douglas, un dels jugadors que no entren en els plans d’Ernesto Valverde i l’únic futbolista que no va disputar ni tan sols un minut durant els tres partits amistosos que el Barça va jugar durant la gira americana. El seu destí molt possiblement serà el Benfica, el club que més interès ha mostrat per endur-se’l. De la lliga portuguesa també va preguntar l’Sporting de Portugal i de la lliga espanyola, l’Alavés.

Tots, però, van topar amb l’elevada xifra del salari del jugador, força superior al milió d’euros nets per temporada. De fet, aquest aspecte és el que està allargant una operació que hauria d’arribar a bon port en els pròxims dies. L’agent de Douglas, Marcos Casseb, va estar ahir a les oficines del club per intentar avançar en la sortida del seu representat. La fórmula escollida serà, possiblement, amb una altra cessió –l’any passat va jugar en l’Sporting de Gijón– per una temporada i en aquest cas amb una opció de compra. El Benfica havia estudiat diverses opcions després que el Barça fixés un preu de 5 milions d’euros pel jugador, com per exemple, comprar ara el 50% del passi del futbolista i més endavant la resta. Douglas va arribar al club blaugrana la temporada 2014/2015, però Luis Enrique mai va comptar amb ell i la majoria de vegades va seguir els partits des de la graderia. En el seu primer any va disputar cinc partits –dos en la lliga i tres en la copa del Rei–. En l’exercici següent, el 2015/2016, les coses encara li van anar més malament i només va participar en tres partits –un de lliga i dos de la copa del Rei–. El brasiler va costar 4 milions d’euros més 1,5 en variables i té contracte fins al 30 de juny de l’any 2019.

Un cop es tanqui la marxa de Douglas, la secretaria tècnica del Barça haurà de continuar treballant per trobar una sortida a l’encara massa llarga llista de jugadors amb qui Ernesto Valverde no compta per al seu projecte.