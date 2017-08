Un messies brasiler per fer el gran salt endavant

“Neymar, un messies a París.” Així titulava ahir el diari francès Le Parisien la seva informació sobre les hores finals del serial que enllaça el jugador brasiler, el FC Barcelona i el Paris Saint-Germain. Si el diari L’Équipe és la institució de referència de la premsa poliesportiva francesa, Le Parisien és qui més segueix el dia a dia del PSG. El que millor reflecteix el sentir de l’aficionat de la capital i el dels dirigents del club.

“Una estrella planetària perquè el PSG canviï de dimensió, un Déu pel qual el club s’ha entregat a totes les bogeries”, continuava la crònica del rotatiu, exaltada com les expectatives que ha generat l’arribada de Neymar a París. Les paraules emprades per parlar de l’operació són tan reveladores com l’impacte a la resta de diaris francesos. El PSG no és el Barça ni el Reial Madrid: només té diners. No té bagatge històric, ni una gran afició, ni és l’equip dels francesos, sinó més aviat el contrari. La seva repercussió mediàtica l’allunya de copar portades quan s’adjudica gestes al camp o als despatxos. Amb Neymar és diferent, i s’aspira que tot sigui diferent a partir d’ara.

“L’impacte esperat per part del PSG és doble”, certifica Stéphane Gardent, periodista esportiu que segueix la informació del club parisenc per FVF Sport. “Esportiu, d’una banda, guanyar la Lliga de Campions, l’obsessió dels qatarians, i convèncer definitivament Marco Verratti de la força del projecte. I d’imatge, perquè cal una estrella per desenvolupar la imatge internacional del PSG després de la marxa d’Ibrahimovic. Neymar té una comunitat enorme a les xarxes socials, una gran força mediàtica, i el club se’n beneficiarà”, explica Gardent.

L’impacte de l’arribada de Neymar supera la del gegant suec. Que diaris generalistes comobrissin ahir en portada amb el brasiler revela que el deliri va més enllà del PSG, de l’esport, i de la ciutat de París. L’autoestima per una conquesta així és francesa. El president, Emmanuel Macron, en campanya perpètua per captar inversions i rellançar la imatge de França, va titllar ahir l’arribada del nou 10 del PSG com un reflex de l’atractiu del país. La Ligue 1 també s’hi va posar forta, exhortant la Lliga de Futbol Professional a donar llum verd al pagament de la clàusula de rescissió. L’entrenador de l’Olympique de Marsella, Rudi Garcia, va saludar dimarts el fitxatge de l’etern rival. A més del mateix Garcia, la Ligue 1 ha incorporat aquest estiu entrenadors de la talla de Marcelo Bielsa, Claudio Ranieri o Òscar Garcia, i el Mònaco va ser l’equip de moda la temporada passada a Europa, mentre jugadors de futur com ara Mbappé, Dembélé, Pogba o Griezmann triomfen a les grans lligues del continent.

En aquest escenari encaixa que el jugador més mediàtic del negoci triï París, però no tothom ho veu de bon ull. L’etern president de l’Olympique de Lió, Jean-Michel Aulas, ha demanat conèixer les xifres de l’operació Neymar, que els clubs més petits de la competició observen amb inquietud i expectació. Gardent hi abunda. “Els clubs saben que el retorn econòmic per la revalorització del campionat serà enorme. Els estadis estaran plens per veure el PSG, ningú es voldrà perdre Neymar. Però això no farà la lliga necessàriament millor. El Lió i el Marsella s’han reforçat, però no els donarà per competir, i el Mònaco ha perdut els seus millors jugadors”, alerta.

Les expectatives, sigui com sigui, són màximes. Sobre les espatlles del messies brasiler no només recauran les aspiracions col·lectives (la Champions) i personals (convertir-se en el millor jugador del món) que l’han portat a París, sinó també responsabilitats que el transcendeixen. Per exemple, atraure els focus del món del futbol, repartits avui entre la Premier i el binomi Barça-Madrid, cap a l’intranscendent futbol de clubs francès, i situar-lo a l’alçada del pes geopolític i econòmic de França. Per això se l’espera i se’l celebra, per personificar un salt endavant estratègic. Hi ha missions que no es paguen amb diners.