“El meu cor em demanava venir al PSG”

Després de massa dies guardant silenci, Neymar va donar ahir les seves explicacions del perquè havia decidit canviar el Barça pel PSG. I ho va fer durant la seva presentació com a nou rei de París, al Parc dels Prínceps, davant de més de 300 periodistes i escortat per un eufòric Nasser al-Khelaïfi, que per encetar la cerimònia de coronació no es va estar d’afirmar que Neymar és “el millor jugador del món”. “Ha estat la decisió més difícil, ja que estava ben adaptat al Barça i tenia amics en el club. Hi ha hagut moltes tensions i devia pensar-ho bé. En el futbol la vida va molt de pressa i jo sentia que devia canviar”, va explicar Neymar, que inclús va deixar anar que la decisió definitiva l’havia pres només dos dies enrere. “Volia estar segur al cent per cent. Ara, però, estic content i feliç, perquè he seguit el que em demanava el cor, venir al PSG”. Neymar havia començat a explicar-se, però encara faltava el més important, els motius que l’havien dut a sortir de tot un Barça per enrolar-se a les files del PSG, un nouvingut a l’elit. I el brasiler va contradir els motius que, davant del seu silenci etern, havien circulat pel pensament de tothom, els diners i un major protagonisme lluny de l’ombra de Messi, en parlar d’ambició i de nous desafiaments. “Les meves ambicions són molt semblants a les del PSG. Vull desafiaments més grans, ajudar a aquest club a escriure un capítol en la història del futbol. Vinc aquí en busca de coses diferents”, va recordar Neymar sota la mirada de satisfacció d’Al-Khelaïfi. “No he vingut aquí en busca de protagonisme, ni perquè a Barcelona no em sentís valorat. No vull ser l’única estrella. Mai m’he mogut per diners. Mai. Penso en la meva felicitat i en la de la meva família. Sempre segueixo el meu cor”.

No entén les crítiques

Des del dia en què es van iniciar els rumors sobre la seva marxa i fins que es va confirmar l’espantada, va donar la sensació que tot i dur quatre anys al Camp Nou Neymar no havia entès el que significava jugar al Barça i perquè l’afició necessitava algun missatge de la seva part. I ahir, el brasiler va refermar aquesta tesi, en mostrar-se sorprès per tot el rebombori que ja generat a Barcelona, on el seu cas es compara al de Figo. “No he faltat el respecte a ningú. Cadascú és lliure d’anar-se’n on vulgui i quan vulgui. Els futbolistes no som robots. Em posa trist que la gent pensi així”. Arribats a aquest punt, i com a mestre de cerimònies que era, Nasser al-Khelaïfi va voler dir-hi la seva, per mostrar el seu suport a Neymar, i amb una revelació que posa en entredit els teòrics dubtes fins el darrer moment del jugador de seguir o no al Barça. “El que s’està fent amb Neymar és molt injust, ja que ell sempre ha estat respectuós amb el Barça. Ell volia sortir per la porta gran, i per això va demanar alentir tot el procés”. I després, és clar, Neymar també va haver d’explicar què va succeir la tarda en què Piqué va anunciar al Twitter la seva continuïtat, una informació a la llarga incorrecta per la qual el central ha rebut un munt de crítiques i mofes. “Era el nostre dia lliure i estàvem dinant plegats. Estàvem de broma i jo li vaig demanar que no ho posés, ja que encara no havia decidit que faria. Va ser la seva manera de transmetre el que ell sentia en aquell moment”, va explicar Neymar, que també va voler enviar un missatge d’agraïment a Messi. “No m’he anat perquè ell hi sigui allà. Jo volia jugar amb ell perquè és el meu ídol. Li vull donar les gràcies per tot el que m’ha ensenyat”.

Al-Khelaïfi, tranquil