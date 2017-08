Deulofeu ja és un més

Sense els cracs ni la majoria de titulars, que no van ni viatjar a Tarragona, com el club ja havia donat a conèixer dijous amb la llista de convocats, una de les atraccions del duel d’ahir al Nou Estadi era poder veure en acció Gerard Deulofeu, en aquesta segona etapa al Barça, després que el club el recomprés a l’Everton a principis d’estiu, per 12 milions d’euros. El de Riudarenes no havia pogut viatjar a la gira pels Estats Units per culpa d’unes molèsties a l’adductor de la cama dreta i es va quedar a Barcelona recuperant-se.

Un cop tornat l’equip ja de terres americanes, Deulofeu ja s’ha integrat aquesta setmana a la disciplina dels de Valverde i només faltava que s’estrenés ja en partit amistós. Ahir no va ser titular i no va entrar al terreny de joc fins al minut 65, substituint Aleñá, i ocupant la posició en l’extrem esquerre, on fins aleshores havia jugat Denis, que va passar al mig del camp. El de Riudarenes però, no va ocupar una posició fixa i es va moure molt, apareixent també per l’altra banda i pel mig. Tot i tenir poc temps per brillar, el de Riudarenes va oferir alguns bons detalls, tot i que per la lesió que ha tingut encara no està al cent per cent físicament. Just quan va entrar, això sí, ja va estar a punt de marcar en un mà a mà amb Dimitrievski, que li va endevinar les intencions i va refusar la seva rematada.

En el Gamper, dilluns, Deulofeu tindrà una nova oportunitat per intentar continuar guanyant-se la confiança de Valverde, de cara a aquesta primera temporada amb fitxa en el primer equip blaugrana, que comença el 13 d’agost, amb l’anada de la supercopa d’Espanya. Sense Neymar, i a falta que vingui o no un gran fitxatge per ocupar el buit del brasiler, la de Deulofeu pot ser també una opció a tenir en compte per a l’extrem esquerre. El seu rendiment i Valverde seran els que dictaminin si té més o menys protagonisme.

Més “debutants”