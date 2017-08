Si Neymar Júnior volia acaparar tota l’atenció i ser el líder indiscutible d’un projecte, no hi ha dubte que a París ho ha aconseguit, i amb escreix. I és que, després de ser presentat divendres amb tots els honors, el brasiler va tenir ahir el seu primer gran bany de masses al Parc dels Prínceps, abans del PSG-Amiens, en què el xeic Nasser al-Khelaifi li va preparar una entrada a escena pròpia de les grans estrelles del rock perquè la seva nova afició li demostrés la bogeria que ha provocat la seva fugida de Barcelona. Perquè malgrat que el debut oficial de Neymar es va esquinçar per la trigança de la LFP a l’hora d’enviar el transfer, Al-Khelaifi va mantenir el pla i a les 16.15 h, pràcticament una hora abans de l’inici del partit, Neymar va saltar a la gespa del Parc dels Prínceps, amb l’animació del famós DJ Martin Solveig, seguidor del París Saint-Germain, i davant d’una afició entregada que no va dubtar a corejar el seu nom. “Els nostres seguidors sempre han somiat tenir grans estrelles. Neymar està aquí! Ara guanyarem molts títols”, va afirmar un eufòric Al-Khelaifi, que no va desaprofitar l’ocasió per gaudir del seu bany de masses particular. “Sóc molt feliç d’estar aquí. Per a mi és un somni, un gran desafiament. Vull guanyar títols amb vosaltres, però per aconseguir-ho necessitaré el vostre suport. He vingut a fer història!”, va prometre el davanter brasiler, abans d’entonar els clàssics “Paris est magique” (‘París és màgica’) i “Ici c’est Paris” (‘Aquí és París’). Un cop acabat el seu breu discurs, Neymar va prosseguir amb el xou fent una volta olímpica mentre repartia pilotes a la graderia, i va acabar la presentació regalant la seva samarreta. L’entrega de la seva nova afició ja era total. París ja té un nou ídol.

El pare, a la càrrega

A Neymar pare no li ha agradat gens que el Barça s’hagi negat a pagar-li els 26 milions d’euros de la prima de renovació del seu fill, signada l’octubre passat, i així ho va reiterar als micròfons de la cadena COPE, en què va carregar amb duresa contra la directiva del FC Barcelona. “Jo estava del seu costat, intentant convèncer Neymar perquè es quedés, però vaig canviar d’opinió per la seva actitud”, va afirmar o pai. “El Barça ha de fer el que cregui convenient, però jo sé el que vam parlar i puc mirar als ulls a cadascun d’ells. Sé el que vam dir. Si ells no respecten el que diuen, jo tampoc respecto el que escriuen.” El pare del nou jugador del PSG, a més, no es va quedar aquí, i va aprofitar l’ocasió per demanar respecte per a Neymar, que divendres va afirmar que no entenia per què el seu adeu havia creat tanta mala maror a Barcelona. “Està allà on volia. Ell estava a la zona de confort, però ha decidit acceptar un nou desafiament. Neymar va escoltar les persones que va voler i va prendre una decisió. Tenia dret a fer-ho.” El pare de Neymar, a més, es va negar a reconèixer que el seu fill havia sortit malament del club. “Vam esperar el temps suficient per escollir i, quan ell va tornar de la Xina ho vam comunicar al Barça. El meu fill ha sortir per la porta gran. Ho ha fet bé. Ha estat un home i ha mostrat respecte. Cadascú ha de seguir el seu camí.” O pai, a més, va reiterar que el protagonisme de Leo Messi no hi ha tingut res a veure: “Neymar ha volgut canviar el seu destí. El Barça té un protagonista, Leo Messi, i sempre serà així. Ell és l’ídol del meu fill i en cap cas ell volia substituir-lo. Pensar que Neymar ha fitxat pel París Saint-Germain per guanyar la Pilota d’Or és una bogeria. Ell està assumint un risc.”

La confessió d’Alves