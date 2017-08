“Invertirem els 222 milions en millorar l’equip i en millorar el patrimoni”

“Neymar ja és història”. D’aquesta manera, i en la seva intervenció en el 38è Congrés Mundial de Penyes del Barça que s’està celebrant al Palau de Congressos de Catalunya, el president del club, Josep Maria Bartomeu, ha valorat la marxa del davanter brasiler, del que ha criticat “les formes” en què s’’ha produït la seva sortida. Bartomeu ha emplaçat els penyistes a mirar cap al futur i ha posat com a exemple per a tothom “el compromís de fidelitat de Leo Messi amb el club”.

Més enllà d’això, el president blaugrana també ha explicat en què i com utilitzarà el club els 222 milions d’euros ingressats per Neymar: “Els administrarem amb seny, amb rigor, amb serenor i responsabilitat, invertint-los en millorar l’equip, portar jugadors i també en millorar el nostre patrimoni”. En aquest sentit, Bartomeu també ha confirmat que “encara han de venir alguns jugadors nous”, encara que no ha parlat de noms.

A més, Bartomeu també ha negat que el club tingui debilitats econòmiques: “La nostra fortalesa econòmica ha quedat reflectida amb els 708 milions d’ingressos del tancament 2016/17, un rècord històric”. També ha fet referència als resultats de l’últim observatori blaugrana, per recordar que el grau de satisfacció dels socis amb la situació del club continua reflectint que l’entitat està “en un bon moment”.