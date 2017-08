El Barça es mou amb rapidesa per fitxar Seri

El mànager general esportiu de l’àrea de futbol del Barça, Pep Segura, va parlar en la prèvia del Joan Gamper sobre els fitxatges que ha de fer el Barça. “Estem treballant i i valorant el mercat. Estem tantejant dos o tres jugadors per reforçar l’equip. Els que vinguin formaran part d’una gran plantilla que ja tenim. No podem parlar de cap jugador. Tots són possibles opcions.” Preguntat expressament per la negociació per Coutinho, el dirigent blaugrana va afegir que “de moment no hi ha res clar, si està calent és perquè som a l’agost”. El tema amb el jugador brasiler s’està cuinant a foc lent per la dificultat del fitxatge. Klopp no vol perdre el jugador més important de la plantilla i el Barça no vol pagar un preu desorbitat per ell. Avui està previst que dirigents del club blaugrana tinguin una reunió amb el Liverpool per fer una oferta pròxima als 100 milions d’euros per mirar de convèncer els anglesos. El Barça vol accelerar les entrades de dues peces importants en els esquemes de Valverde, per tenir-los disponibles abans de l’inici de lliga.