Un Gamper internacional

La premsa de tot el món es va fer ressò de l’emotiu trofeu Joan Gamper que es va viure dilluns al Camp Nou amb l’homenatge al Chapecoense brasiler i als tres jugadors supervivents de la tragèdia aèria que es va produir a Colòmbia. El resultat del partit va ser el menys important.

Tant per al partit com per a les hores prèvies, hi va haver milers de periodistes acreditats per retransmetre un dels dies més emocionants que s’han viscut al Camp Nou. Les llàgrimes d’Hélio Neto i la substitució d’Alan Ruschel van ser els moments amb més emoció de la nit, quan tots els presents van ovacionar els jugadors brasilers. Tots aquests moments van ocupar les portades i els informatius de bona part de la premsa internacional d’ahir.

A tot el món es lloa la gran iniciativa que va tenir el Barça amb el Chapecoense i els detalls que el dilluns va tenir el club amb els jugadors supervivents. El mateix president del club brasiler, Plinio David des Neves, va mostrar el seu agraïment al Barça després del partit: “L’únic equip europeu que ens ha ajudat de veritat ha estat el Barça. Ens va donar diners en primera instància, ens va convidar al Gamper i compartirem la taquilla d’aquest partit.”

“El Barcelona i el Chapecoense meravellen el món des del Camp Nou”, aquest va ser el missatge del club brasiler en el seu web, en què també va voler agrair públicament el tractament rebut pel club blaugrana i els seus seguidors. Amb aquestes iniciatives queda demostrat que el Barça és més que un club, i això ho van veure a tot arreu, però especialment a Europa i Amèrica.

Nombrosos diaris es van fer ressò del Gamper. Per exemple, el Bild alemany va titular la crònica de l’enfrontament així: “Els supervivents celebren la seva tornada davant Messi.” Mentre que el Lance! brasiler va qualificar el matx com “històric” per al Chapecoense i va aplaudir el “bonic homenatge que va fer el Barça”. Per la seva banda, el Tuttosport italià obria el seu web amb el resum d’un partit emocionant que defineix com “la derrota més dolça del Chapecoense al Camp Nou”. Altres prestigiosos diaris, com USA Today, La Gazzetta dello Sport, Olé i Clarín també van destacar l’històric partit del Joan Gamper entre les seves principals notícies d’ahir.

Un altre dels retorns més esperats, i del qual tothom també parlava, va ser el del periodista Rafael Henzel, que, acompanyat pel seu fill, va narrar el partit del seu Chapecoense des d’una cabina del Camp Nou. Molta emoció i molts records que es van traslladar des de Barcelona fins arreu del món. Una iniciativa per a estar-ne orgullosos.