Retorn a la feina amb André Gomes però sense Iniesta

Després de gaudir d’un dia de festa, la plantilla del Barça va tornar ahir a la feina per continuar preparant l’inici de la temporada, que arribarà aquest mateix diumenge amb la disputa de l’anada de la supercopa d’Espanya contra el Real Madrid (22 h) al Camp Nou. En la sessió preparatòria, que va començar a dos quarts de deu del matí, ja es va exercitar amb el grup André Gomes, que va ser baixa dilluns en el trofeu Joan Gamper per culpa d’un cop al maluc esquerre que va rebre en l’amistós de divendres passat al camp del Nàstic. Tot fa preveure, doncs, a falta de rebre l’alta mèdica, que el portuguès estarà disponible per al duel contra el conjunt blanc.

Qui no es va entrenar, en canvi, va ser el capità, Andrés Iniesta, que es va absentar amb permís d’Ernesto Valverde per motius personals. La presència del manxec per al proper duel contra l’etern rival, però, no hauria de perillar. I és que dilluns en el Gamper va disputar els primers 60 minuts i, un cop acabat el duel, va recollir el trofeu, sense tenir aparentment cap problema físic.

A banda d’Iniesta, Vermaelen i Rafinha tampoc no es van entrenar, ja que continuen de baixa. El belga encara no s’ha recuperat de la contusió que es va fer a la ròtula de la cama esquerra a Tarragona –el comunicat mèdic emès pel club explicava que l’evolució marcaria la seva disponibilitat– i el brasiler afronta teòricament la recta final de la recuperació de la greu lesió que es va fer el mes d’abril a Granada i que el va obligar a sotmetre’s a una artroscòpia al genoll dret per solucionar els seus problemes al menisc intern. Aleshores, el temps de baixa previst pels serveis mèdics va ser d’uns quatre mesos, que s’acaben de complir.

Amb dos del filial