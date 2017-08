El primer títol en joc per fer baixar del núvol el Madrid

Demà comença l’hora de la veritat. Una nova temporada en què l’exigència per al Barça tornarà a ser màxima, encara que s’hagi perdut Neymar i l’equip encara estigui pendent de l’arribada dels reforços que han d’ajudar a superar l’adeu del brasiler. S’inicia l’exercici amb un repte majúscul, de gran complexitat. El triomf en la final de la copa del Rei, la temporada passada contra l’Alabés, ha donat al Barça la possibilitat de jugar la supercopa d’Espanya contra el Real Madrid, el guanyador de la lliga.

En ple mes d’agost, el primer clàssic oficial –ja es van veure les cares en un amistós a Miami– i la primera gran prova de foc per al nou Barça d’Ernesto Valverde. Precisament, el conjunt blaugrana té l’oportunitat de començar amb molt bon peu aquest nou projecte si és capaç de vèncer l’etern rival en aquesta primera final a doble partit. El nou tècnic del Barça està convençut que el seu equip està en una bona situació per ser competitiu contra els de Zidane. No s’ha cansat de repetir que estava molt satisfet amb la feina feta durant aquesta pretemporada, tant a la ciutat esportiva com en la gira pels Estats Units, i després del Gamper va assegurar que arribaven “bé” a la “competició de veritat”.

Durant l’estiu l’equip ha transmès molt bones sensacions, més enllà de les tres victòries de prestigi aconseguides contra la Juventus, el Manchester United i el Real Madrid. L’única nota negativa ha estat l’empat contra el Nàstic, amb força suplents. L’optimisme ve marcat per la idea de joc que ja s’ha pogut veure en aquests primers partits amb Valverde. El tècnic vol que el seu equip jugui amb les línies ben juntes, que pressioni ben amunt per recuperar la pilota el més a prop de l’àrea rival possible i que estigui equilibrat. Li agrada també que en atac els extrems vagin per dins i que els laterals tinguin força recorregut per la banda.

També convida a l’optimisme la imatge que està oferint Leo Messi. Se’l veu amb ganes, en bona forma i implicat amb aquest nou projecte. Ha perdut Neymar del seu costat, sí, però segueix mantenint ben a prop el seu amic Luis Suárez. L’argentí és el màxim golejador de la supercopa d’Espanya, amb 12 gols, i té una víctima preferida, el Real Madrid, al qual ha estat capaç de fer-li cinc gols en aquesta competició. Leo estarà en l’onze acompanyat d’Iniesta, que ahir va tornar a entrenar amb els seus companys després de no haver-ho fet el dimecres amb permís de Valverde per solucionar uns problemes personals.

Alçar aquest primer títol suposaria una injecció d’autoestima per a l’equip i fer baixar del núvol on es troba el Real Madrid. El conjunt de Zidane havia fet una pretemporada molt discreta, fins i tot amb alguna derrota humiliant, com el 4 a 1 contra el Manchester City, però va arribar la competició oficial i va tornar a demostrar que a dia d’avui és un equip temible. Amb fam, les idees clares i infinitat de recursos. En la final de la supercopa d’Europa va ser molt superior al Manchester United. Segur que els madridistes volen donar la primera estocada al projecte de Valverde, que tot just comença a caminar, i encara més al Camp Nou. Els blancs intentaran aprofitar-se de l’estat d’ànim baix que hi ha ara mateix en el Barça després d’haver perdut Neymar i d’estar immers en dures lluites per poder fitxar els jugadors que l’han de reemplaçar.

Els blaugrana, però, han demostrat sobradament que són un equip competitiu i que continua havent-hi moltíssima qualitat en la plantilla. És l’hora de reafirmar-se i de guanyar la primera copa.