Messi, Mascherano i Suárez, convocats

Leo Messi, Javier Mascherano i Luis Suárez han estat convocats per les seleccions de l’Argentina i l’Uruguai per als pròxims dos partits classificatoris per al Mundial de Rússia 2018. Els dos jugadors argentins participaran en els dos duels que l’albiceleste disputarà contra l’Uruguai (31 d’agost) i Veneçuela (5 de setembre). Per la seva banda, Suárez també serà present en aquest partit i en el posterior compromís del seu país contra Paraguai (5 de setembre).