L’hora de la revenja

Barça i Real Madrid es tornen a veure les cares en una supercopa d’Espanya. Serà la setena vegada, amb un balanç clarament favorable per al club blanc, que ha guanyat cinc de les sis eliminatòries anteriors. Però les estadístiques hi són per trencar-se i els blaugrana són l’equip amb més trofeus d’aquesta competició, amb 12 títols. L’últim duel directe entre els dos conjunts va ser l’any 2012, una eliminatòria que el Barça va perdre pel valor doble dels gols fora de casa. Un any abans, en l’edició recordada sobretot per l’escandalós acte de Mourinho quan va ficar el dit a l’ull de Tito Vilanova, el triomf va ser per als blaugrana.

El primer clàssic en una supercopa es remunta al 1988. Bernd Schuster va ser el gran protagonista d’aquella eliminatòria, ja que va marxar gratis del club blaugrana cap al Madrid aquell mateix estiu. No va ser decisiu, però sí ho van ser Míchel, Butragueño i Hugo Sánchez, i el títol va ser per als blancs, que aconseguien la primera supercopa en la seva història.

Dos anys després, i amb Di Stefano a la banqueta, la quinta del buitre va tornar a guanyar el trofeu contra el Barça. Amb un marcador global de 5-1, el Real Madrid va ser el merescut guanyador de la supercopa del 1990. Míchel, Butragueño i Hugo Sánchez de nou van ser els executors del Barça de Cruyff.

Tampoc hi va haver fortuna en el tercer clàssic del mite holandès a la supercopa. En l’edició del 1993, el dream team va arribar com a favorit i, per primer cop, com a guanyador de la lliga regular, però la victòria dels blancs en l’anada al Bernabéu (3-1) va ser decisiva i el desenllaç final va ser el mateix. Al Camp Nou, Bakero i Zamorano van firmar els gols de l’empat (1-1).

L’estrena oficial de Louis van Gaal a la banqueta blaugrana es va produir a l’anada de la supercopa del 1997 contra el Real Madrid. El Barça va aconseguir un bon resultat al Camp Nou (2-1), però faltava la tornada. Al Bernabéu, el club blanc no va tenir pietat dels blaugrana (4-1) i va tornar a aixecar el trofeu de la supercopa, amb el madridista Raúl com a principal protagonista, sent l’autor de tres gols, un en l’anada i dos en la tornada.

L’any 2011, per fi, va arribar el moment del Barça. Catorze anys després de l’últim duel entre els dos grans, i amb la lliga i la Champions del curs anterior al sarró, el conjunt dirigit per Pep Guardiola va vèncer el Real Madrid en una eliminatòria molt igualada (5-4) i que es va decidir a la tornada disputada al Camp Nou. Messi va ser el gran heroi de la consecució d’aquella supercopa, amb tres gols i dues assistències. Villa, al Bernabéu, i Iniesta, a casa, van ser els altres golejadors blaugrana en el primer títol aconseguit contra els blancs. Una batalla que és encara més recordada per l’agressió de Mourinho a Tito Vilanova. El tècnic portuguès va ser el protagonista d’una picabaralla que va tenir lloc a la zona de les banquetes, en la qual va ficar el dit a l’ull al que encara era segon entrenador del Barça.

Amb els papers canviats –el Real Madrid havia guanyat la lliga i el Barça, la copa–, es van enfrontar un any després, el 2012, en el qual va ser l’últim duel directe a la supercopa. Els blancs van dur a terme la seva venjança particular i van recuperar el títol perdut l’any anterior, gràcies al valor doble dels gols fora de casa –3-2 al Camp Nou, i 2-1 al Bernabéu–.

Messi i Cristiano van anotar dues dianes cadascun. En aquesta supercopa, el Barça ha de començar a capgirar la història que, de moment, li és desfavorable en els duels directes amb el Real Madrid. Serà com l’últim cop, amb la tornada a fora.