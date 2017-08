El serial continua

“No es considerarà cap oferta per a Coutinho”, afirma el Liverpool

El Barça confiava a principis de setmana tancar en qüestió de dies el fitxatge de Philippe Coutinho, per poder-lo fins i tot presentar abans de començar la temporada amb la disputa, demà mateix, de l’anada de la supercopa d’Espanya contra el Madrid, però les negociacions amb el Liverpool sembla que ja es converteixen en un altre dels grans serials de l’estiu. Així ho confirmen els esdeveniments que van tenir lloc ahir a la ciutat del Merseyside. I és que després que el club blaugrana hagués vist refusada la segona oferta presentada per Coutinho al Liverpool, de 100 milions d’euros, ahir va tornar a comprovar que es tancaven les portes un altre cop. En aquest cas no pas amb una nova oferta refusada sinó amb una negativa contundent, i el que és més destacat, oficial i públicament, per part del club anglès, que va emetre un comunicat assegurant que no té cap intenció de vendre aquest estiu el que és el seu millor jugador: “Volem aclarir la nostra posició pel que fa a una possible transferència de Philippe Coutinho. La postura definitiva del club és que no es considerarà cap oferta per a Philippe i que continuarà sent membre del Liverpool quan es tanqui la finestra d’estiu”.

Una postura més que clara, en la línia de la del seu entrenador, Jürgen Klopp, que abans-d’ahir ja havia manifestat que el Liverpool “no havia de vendre Coutinho” i que la prioritat era “mantenir nois que estan aquí i millorar la plantilla”. Explicacions que el tècnic alemany ja ha fet servir des de fa setmanes cada cop que se li ha preguntat per una possible sortida de l’atacant brasiler.

El que en la majoria de casos, però, hagués significat tancar la carpeta d’un altre objectiu que es convertia en impossible, com ja li va passar, de fet, al Barça a principis d’estiu amb el que era un altre objectiu prioritari, com Marco Verratti, després que el PSG es negués un i altre cop a negociar, ahir mateix va tornar a fer un gir que pot ser decisiu amb vista a desencallar la situació. I és que poca estona després d’aquest comunicat del Liverpool, que semblava donar per acabada la possibilitat de veure Coutinho jugar la propera temporada de blaugrana, segons va avançar Sky Sports, i també altres mitjans anglesos, Coutinho ha sol·licitat al Liverpool el transfer request, una via legal que existeix a Anglaterra quan un jugador vol abandonar un club. Un pas també ferm del jugador, que mostra, així, oficialment, que el seu desig és canviar Anfield pel Camp Nou. Tot i això, el Liverpool continua sense estar obligat a vendre Coutinho, però no deixa de ser una bona notícia per als interessos del Barça, que ara ja té el suport explícit del jugador, que intentarà forçar, així, els dirigents del seu actual club a continuar negociant amb els del Barça.

Sigui com sigui, i a falta de menys de tres setmanes perquè es tanqui el mercat de fitxatges, tot fa preveure que l’operació per fitxar Coutinho pot anar encara per llarg. Ara faltarà veure quina és la resposta del Liverpool a aquesta petició de Coutinho, després d’haver manifestat que no vol continuar al club del Merseyside, on ha jugat les últimes quatre temporades i mitja. Davant de la rigidesa mostrada pel Liverpool, el Barça també haurà d’estudiar si presenta una nova oferta i la millora substancialment, que sumada a la voluntat mostrada del jugador per marxar, ja podria ser la definitiva. Tant si és perquè el fitxatge acabi fructificant com si és perquè es trenqui del tot i els reds continuïn mostrant-se inflexibles davant la possibilitat de perdre Coutinho, l’any que poden tornar a disputar la lliga de campions i estan també entre els aspirants a guanyar la Premier. De moment, el que sí que és segur és que Coutinho no jugarà avui en el debut del Liverpool en la Premier League, al camp del Watford. Així ho va confirmar ahir Jürgen Klopp, en roda de premsa: “Ha tingut problemes d’esquena i no ha entrenat des del divendres passat. No està disponible contra el Watford i també és dubte pel dimarts contra el Hoffenheim en la Champions, malauradament.” Paraules que no fan altra cosa que alimentar tot aquest serial sobre el futur de Coutinho, que amb 25 anys vol fer aquest any el salt al Barça, que també haurà de decidir si l’espera o si opta per activar algunes de les opcions que pugui tenir a la recambra. No s’ha d’oblidar tampoc que, per al Liverpool, estar en la fase de grups de la propera edició de la màxima competició continental és bàsic i podria continuar allargant l’estira-i-arronsa fins a saber si s’hi classifica, cosa que no succeirà fins al 23 d’agost, quan el Barça ja hagi debutat en la lliga.