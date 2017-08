“Estem absolutament centrats en el clàssic”

“Nosaltres parlem molt del clàssic, és el que més ens importa i en el que estem centrats”. D’aquesta manera, Ernesto Valverde, en la seva primera roda de premsa abans d’un partit oficial, ha destacat la importància del duel de demà contra el Madrid, corresponent a l’anada de la supercopa d’Espanya, i ha deixat en un segon pla els molts noms dels que s’estan parlant com a futuribles del Barça.

El nou tècnic blaugrana ha recordat que “ells volen el títol igual que nosaltres i seran dos partits forts” i també ha fet referència a l’últim precedent entre els dos equips, l’amistós a Miami de fa dues setmanes: “Ens juguem un títol i el partit és més seriós per la transcendència. Ens fixem en aquell partit però no és cap referència absoluta”. Preguntat per la marxa de Neymar, ha exposat la seva visió dels fets: “S’intuïa, però no vaig saber que Neymar marxava fins que va venir al despatx a dir-m’ho, ell mateix el dia que ho va dir a tothom”. Pel que fa a com suplir la seva absència, ho té clar: “Es resol mirant endavant. És un gran jugador però també hi ha grans jugadors aquí que tenen ganes de demostrar coses”. Preguntat per Messi, ha explicat que el veu “molt bé i molt centrat” i que “està fent una gran temporada”.

Del Madrid, no creu que li passi factura haver disputat la supercopa d’Europa aquesta setmana ja que creu que “han passat molts dies des de dimarts”.