“Ney ens va dir que marxava en el casament de Messi”

Aquest vespre es juga tot un clàssic al Camp Nou, un Barça-Real Madrid sempre farcit d’ingredients, però el gran protagonista de la roda de premsa de Piqué no va ser l’etern rival dels blaugrana, ni de bon tros. El nom propi de la prèvia va ser el de Neymar, que curiosament debutarà avui amb el PSG. I no era per menys, ja que la d’ahir era la primera compareixença de Piqué després de l’adeu oficial del brasiler, el moment perquè el central català donés detalls del que va passar realment en la gira més caòtica que es recorda. “Ara que ja ha passat tot us ho puc explicar”, va avançar Piqué, que tot seguit va admetre que tant ell com alguns companys del vestidor feia temps que sabien que Neymar havia decidit marxar. “Ens ho va dir en el casament de Messi [30 de juny], i Alves fitxa pel PSG per això. No sé si el president o la secretaria tècnica ho sabien, però alguns jugadors sí”, va afirmar Piqué, que també va deixar clar que en cap cas es va posar en contacte amb el club per transmetre’ls la notícia. “Aquesta no és la nostra feina. Era un tema de Neymar. Els futbolistes venim a jugar.” El central, a més, també va voler explicar per què va fer la famosa piulada “es queda”. “No sabia si la seva decisió era ferma. Deia que marxava, i jo i alguns jugadors més vam intentar fer-lo canviar d’opinió. Quan vaig fer la piulada sabia al cent per cent que Neymar se n’anava al PSG, però era l’última bala que em quedava per intentar que es quedés.” Piqué, que va assegurar que no es penedeix de la piulada, ja que ho va fer “per ajudar el club a retenir un jugador amb un talent únic”, va reiterar que no entenia per què es criticava tant Neymar. “Ha pres una decisió valenta i té les seves raons. No sé si és per motius econòmics o pel fet que vulgui ser el millor jugador del món en un altre equip, però l’hem de respectar. En els quatre anys que va estar aquí ho va donar tot pel Barça. Mai sabrem quant va costar, però ens ha deixat 222 milions a la caixa. Hem d’estar contents d’haver-lo tingut aquí.” Qüestionat per la situació actual del mercat, Piqué va dir que entén que els clubs venedors demanin preus desorbitats al Barça, ja que té diners a la caixa, i va afegir que per evitar que els jugadors marxin “se’ls haurà de retenir amb altres coses que no siguin els diners”.

El clàssic, de retruc