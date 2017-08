“Vull un Barça que mani en els partits i que enganxi l’afició”

Feia força temps que no es parlava tan poc d’un clàssic en les hores prèvies com ha succeït amb el Barça-Madrid d’aquesta nit, i potser per això Ernesto Valverde va intentar ahir centrar el focus en el partit, esplaiant-se en les respostes a les preguntes sobre el clàssic i enviant pilotes fora en les qüestions sobre el mercat. “No tinc constància que fitxem Paulinho. El que sé segur és que no jugarà el partit contra el Madrid”, va afirmar el tècnic sobre la gran notícia d’ahir. “No sé quins jugadors vindran ni com està la situació en els altres clubs”, va manifestar pel que fa a Coutinho i a Dembélé, abans d’enviar el missatge definitiu. “Desconec de què es parla fora, ja que són coses que no es poden controlar. Nosaltres hem parlat i parlem molt del clàssic, ja que és el més important. Estem centrats en el partit.” Posat el punt de mira en el Real Madrid, Ernesto Valverde va lloar l’equip de Zidane i va recordar que l’únic precedent, el duel de la gira nord-americana, no es pot fer servir gaire per treure conclusions, ja que es va disputar en unes circumstàncies que res tenen a veure amb les actuals. “No diré si prefereixo que juguin amb quatre migcampistes o amb tres i el trident al davant. Jugui qui jugui, som conscients del seu enorme potencial i que aniran a totes, i més després de guanyar la supercopa d’Europa fent un bon partit. El que més em preocupa són els meus jugadors”, va afirmar l’entrenador. Valverde, a més, va analitzar la baixa per sanció de Modric. “És indubtable que es tracta d’un gran jugador, amb profunditat, arribada i conducció. És una baixa sensible, però el Madrid té substituts, com Kovacic i Isco, que també poden trencar línies.”

Sobre el Barça que es veurà aquesta nit, Valverde va exposar que la seva intenció és que el seu equip enganxi l’afició i que mani en els partits, però que això només ho podran assolir a través del joc. “L’esquema te’l marquen els jugadors que tens, però al final el que volem és mantenir l’estil que s’ha vist aquests últims anys.” El tècnic, a més, va lloar la figura de Messi, a qui veu “molt bé”, i va enviar un missatge de calma respecte a Gerard Deulofeu: “Només tenim la referència del Gamper. El valoro molt bé, però ja ho anirem veient a mesura que passi la temporada.” Ja per acabar, el nou entrenador del Barça va analitzar l’estranya situació del mercat, en què s’ha produït una enorme inflació: “És el que ens toca i ens hi hem d’adaptar com puguem. Es parla d’unes xifres que fins fa poc eren impensables, ja que ara 30 o 40 milions sembla que no siguin res.”