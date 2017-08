Un clàssic per començar

Les proves han acabat. Després d’un estiu amb poques cares noves, a falta de les que encara han d’arribar, i en què la més important és a la banqueta, amb l’aterratge d’Ernesto Valverde per agafar el relleu de Luis Enrique, el Barça comença avui una temporada en què està obligat a fer-ho millor que en l’anterior. I ho fa ni més ni menys que amb un clàssic i amb un possible títol a la vista. Fa dues setmanes, el Barça i el Madrid ja es van veure les cares a Miami en un amistós que va acabar amb victòria blaugrana i aquesta nit (a les deu), ja sense Neymar, es tornen a enfrontar, aquest cop al Camp Nou, en l’anada de la supercopa d’Espanya. El duel arriba cinc dies després que els blancs guanyessin el primer títol del curs a Skopje, en superar el Manchester United per endur-se la supercopa d’Europa i netejar de cop la mala imatge mostrada durant tota la pretemporada.

Encara serà aviat per calibrar el nivell real que pot donar el Barça aquesta temporada, perquè encara han d’arribar diversos reforços importants i l’equip continua immers en el procés d’assimilar els nous conceptes implantats per Valverde, però obtenir un bon resultat de cara a afrontar amb optimisme dimecres la tornada al Santiago Bernabéu, serà clau per augmentar la confiança en el nou projecte, que durant la pretemporada ha deixat bones sensacions.

També serà una bona ocasió per veure com el nou tècnic blaugrana, a falta dels fitxatges que han de venir, soluciona la baixa de Neymar i la conseqüent dissolució del trident, que ha estat l’arma més perillosa de l’equip en els últims tres anys i una de les claus per haver sumat 9 dels últims 13 títols en joc. El gran candidat a ocupar avui el seu lloc, en la que serà la seva primera gran prova de foc després del seu retorn al club, és Gerard Deulofeu. Tot i això, no es pot descartar alguna altra opció, com la de Denis Suárez, que també podria aportar una dosi major de control, encara que analitzant els partits de la pretemporada, l’opció del de Riudarenes sembla la més lògica. Una altra incògnita és a la porteria. En condicions normals, no hi hauria dubtes i Ter Stegen seria l’escollit, però el fet que l’alemany no s’hagi incorporat a l’equip fins fa menys de dues setmanes –va disputar la copa Confederacions i va allargar les vacances–, i que Cillessen hagi treballat i rendit tot l’estiu a un bon nivell en els amistosos disputats, fa que l’holandès tingui també números de disputar aquest primer duel oficial del curs. No s’ha d’oblidar en aquest sentit, que el Barça disputa la supercopa com a guanyador de la copa, una competició que el curs passat va ser per a Cillessen. Tampoc està del tot clar quin serà avui el lateral dret titular. Semedo encara està en ple procés d’adaptació i Aleix Vidal ha tingut molt més protagonisme en els cinc amistosos disputats, cosa que li dona cert avantatge. La resta són gairebé faves comptades, ja que tot el que no sigui una aposta per la resta dels que formen l’onze de gala seria una sorpresa monumental. L’onze, doncs, serà molt similar, sinó gairebé idèntic, al que va golejar aquest dilluns en el trofeu Joan Gamper el Chapecoense. De moment, Valverde ja va donar algunes pistes, ja que va deixar fora de la convocatòria André Gomes, tot i que ja té l’alta mèdica, Arda, Marlon, Samper, Munir i Douglas. Tampoc estan en la llista Vermaelen ni Rafinha, lesionats.

Pel que fa al Madrid, també hi ha algun dubte respecte de quin serà l’onze escollit per Zinédine Zidane. El tècnic francès no podrà comptar amb un dels seus jugadors més importants, sinó el que més, Luka Modric, que arrossega un partit de sanció de fa tres anys, i també té la baixa de Vallejo, lesionat. Tot fa preveure que el lloc del migcampista croat l’ocuparà un compatriota seu, Kovacic. El que és gairebé segur és que Cristiano Ronaldo serà avui titular, a diferència de dimarts passat contra els red devils, en què no va jugar d’inici ja que feia molt pocs dies que havia tornat de les vacances i encara no estava al cent per cent físicament. La incògnita en els blancs, doncs, és si la BBC jugarà d’inici. En tot cas, si Bale no és titular, ho serà Isco, que reforçaria la presència al mig del camp. La gran novetat podria estar al lateral esquerre, on Theo, que està satisfent molt Zidane, podria ocupar el lloc de Marcelo. Per al tècnic francès, repetir algun dels dos resultats que ha aconseguit al Camp Nou com a tècnic del Madrid seria una bona notícia, ja que fa dues temporades, hi va obtenir la victòria (1-2 en la 31a jornada de lliga) i el curs passat, un empat (1-1 en la 14 jornada de lliga). En l’últim precedent oficial, però, el dia 23 d’abril al Bernabéu i a cinc jornades del final del campionat, els blaugrana es van imposar, gràcies al golàs de Leo Messi en temps afegit (2-3), el dia que va assolir els 500 gols com a blaugrana. Aquell dia, Neymar tampoc no va jugar –el seu substitut va ser Paco Alcácer–, ja que va haver de complir el segon dels tres partits amb què va ser sancionat per la seva expulsió a La Rosaleda.

Busquen la tretzena