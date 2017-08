Hora de tornar a moure fitxa

Els possibles fitxatges de Philippe Coutinho i Ousmane Dembélé pel Barça poden començar a desencallar-se molt aviat. Després que divendres el Liverpool informés amb un comunicat que el brasiler no marxaria i que el jugador demanés poc després el transfer request, ahir el seu tècnic, Jürgen Klopp, va començar a deixar entreveure certa resignació sobre la possibilitat de perdre’l. “Com a entrenador, tinc uns caps que decideixen si venen o no un jugador i jo he d’acceptar-ho. Jo no prenc la decisió; has de preguntar als propietaris”, va assegurar l’alemany, després de l’empat dels reds al camp del Watford (3-3). Pel que fa a l’altre gran objectiu blaugrana, Ousmane Dembélé, que dijous no es va presentar a l’entrenament, el tècnic del Dortmund, Peter Bosz, en declaracions a Sky Sports Deutschland va explicar que ahir a la nit hi havia prevista una reunió amb el jugador, que també s’havia arribat a negar a parlar amb el club, i que avui “es coneixerà ja una decisió” respecte de quin pot ser el futur del jove davanter francès.