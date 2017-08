Paulinho, cada cop més a prop

El primer fitxatge de l’era post-Neymar sembla que serà el seu compatriota Paulinho. El jugador brasiler podria arribar al Barça en els pròxims dies, a canvi dels 40 milions de la clàusula que té el migcentre en el Guangzhou Evergrande xinès. Segons va avançar en exclusiva el diari anglès Daily Mail ahir a la tarda, l’operació del brasiler estaria quasi tancada, i Paulinho seria nou jugador del Barça durant les pròximes quatre temporades, amb un sou de cinc milions d’euros –una quantitat inferior a la que cobrava a la Xina.

El fitxatge de Paulinho ha estat durant tot l’estiu sobre la taula de negociacions del club blaugrana per ser un complement de qualitat per al centre del camp i, també, per poder donar més descans a Sergio Busquets. La negativa del Guangzhou a negociar un possible traspàs del brasiler ha retardat una operació que semblava molt pròxima a tancar-se setmanes enrere, i que amb les complicades negociacions per Coutinho i Dembélé semblava totalment aparcada. Però el Barça no s’ha aturat i l’internacional francès serà, si tot va bé, el tercer fitxatge dels blaugrana després de concretar-se els de Semedo i Deulofeu.

Segons va informar també ahir Mundo Deportivo, Paulinho aterraria a Barcelona demà mateix per signar el contracte i passar les revisions mèdiques pertinents per tal d’incorporar-se al més aviat possible a la dinàmica de l’equip per arribar als primers partits de lliga. El jugador brasiler és una aposta ferma de la secretaria tècnica, i especialment, de Pep Segura, que ha avalat la seva incorporació des del primer dia en el seu nou càrrec.

La posició de força del jugador per venir al Camp Nou ha estat clau per desencallar la seva sortida del Guangzhou, entrenat per Scolari, que no el volia deixar marxar. El club xinès continua líder de la seva lliga i el migcampista brasiler és el jugador més important en els esquemes del veterà tècnic. Si l’arribada de Paulinho a Barcelona no s’avança, ell i els seus companys disputaran avui al migdia un matx de lliga contra el Henan Jianye, partit que podria ser l’últim de l’aventura xinesa que el jugador va començar dos anys enrere quan el Guangzhou el va comprar per 8 milions al Tottenham anglès.

El club blaugrana encara no s’ha pronunciat oficialment sobre el fitxatge del brasiler, de vint-i-nou anys, i tampoc ho van fer ni Valverde ni Piqué en la roda de premsa prèvia a la supercopa d’Espanya. El tècnic no va voler parlar de possibles fitxatges. Tampoc ho ha fet el mateix Paulinho, que poc després de saltar la notícia va obrir un compte a Weibo, una xarxa social xinesa, i entre els seus pocs seguidors es trobava el seu club actual.

A falta de confirmació oficial, el Barça comença a invertir els 222 milions del xec del PSG. Els pròxims reptes continuen sent les difícils negociacions per Dembélé i Coutinho per reforçar la zona ofensiva de l’equip. Així, l’arribada de Paulinho tancaria les portes definitivament a Jean-Michaël Seri, un jugador que també tenia un preu de sortida similar.

Aquesta venda per quaranta milions d’euros suposarà un rècord per al mercat xinès, ja que aquesta xifra superarà notablement el conjunt de totes les vendes que s’han realitzat a l’exterior en tota la seva història. La segona més cara va ser la del també brasiler Muriqui per sis milions d’euros, i curiosament també procedent del Guangzhou Evergrande en direcció a l’Al-Sadd.

Una peça més