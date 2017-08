Coutinho tampoc estarà en la prèvia de la Champions

El serial Coutinho podria arribar a la fi aquesta mateixa setmana. Són massa ja els moviments que indiquen que s’està arribant a la fi d’unes negociacions que han passat per tots els estadis durant les últimes setmanes. Del comunicat del Liverpool assegurant que no escoltarien cap més oferta després de rebutjar la del Barça es va passar a la immediata resposta del jugador, que va reclamar el transfer request per forçar un traspàs. El cap de setmana passat hi va haver dos moviments significatius que fan presagiar que el seu adeu del Liverpool per venir al Barça és a prop. Dissabte Jürgen Klopp va mostrar certa resignació a perdre el jugador brasiler i diumenge a la botiga oficial del club anglès van començar a retirar la publicitat amb la seva cara.

Ahir, a més a més, Coutinho va quedar fora de la convocatòria per disputar el partit d’anada de la prèvia de la Champions contra el Hoffenheim alemany. Un partit clau per a les aspiracions del Liverpool de ser a la fase de grups de la màxima competició europea i que l’haurà d’afrontar sense el seu millor jugador, que oficialment és baixa per unes molèsties a l’esquena. Coutinho està disposat a tensar la corda fins al final per tal de desencallar la seva situació i poder fitxar pel Barça. El Liverpool, de moment, encara es manté fort a la recerca en busca que les presses blaugrana li facin ingressar més diners. El serial segueix, però el final s’intueix proper. Ahir el diari The Guardian va informar que un dels possibles substituts de Coutinho al Liverpool podria ser el migcampista Seri, que curiosament també està en l’agenda de reforços del FC Barcelona.