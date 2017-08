Paulinho, el tercer fitxatge

José Paulo Bezerra Maciel Júnior, conegut futbolísticament amb el nom de Paulinho, es va convertir oficialment ahir en el tercer fitxatge de l’era Valverde, després dels de Gerard Deulofeu i Nelson Semedo, una incorporació que des de dissabte ja es donava per fet, quan va transcendir que l’acord entre el Barça i el Guangzhou Evergrande era total, i encara més després que diumenge Felipe Scolari, tècnic del conjunt xinès, i el seu capità desitgessin públicament al brasiler molta sort en la seva nova etapa en la lliga espanyola. Faltava, però, l’anunci oficial, com abans del clàssic contra el Real Madrid va recordar Pep Segura, el mànager general esportiu del FC Barcelona, i la confirmació es va produir poques hores després, quan el club blaugrana va emetre ahir un comunicat per informar que el Barça i el Guangzhou Evergrande havien arribat a un acord pel traspàs de Paulinho a canvi de 40 milions d’euros, el que marcava la seva clàusula. El migcampista brasiler, que signarà un contracte per a les properes quatre temporades, tindrà una clàusula de rescissió de 120 milions d’euros. Anunciat el fitxatge, ara només falta que Paulinho passi les habituals proves mèdiques i signi el contracte, uns actes protocol·laris que es duran a terme dijous, tot just després que el Barça disputi la tornada de la supercopa d’Espanya contra el Madrid i tres dies abans de l’inici de la lliga.

Una de les posicions que la secretaria tècnica del Barça volia reforçar aquest estiu era el mig del camp, i amb un futbolista de qualitat que també aportés múscul i desgast. L’escollit va ser l’italià Marco Verratti, un jugador molt complet, cridat a ser el nou motor de l’equip blaugrana i que durant les primeres setmanes de l’estiu es va convertir en l’objectiu prioritari. Tots i els intents blaugrana i els gestos del superb migcampista italià, l’operació va xocar frontalment amb les intencions de Nasser al-Khelaïfi, el president del París Saint-Germain, que mentre coïa a foc lent el fitxatge de Neymar, es va negar a asseure’s per negociar el traspàs d’un futbolista imprescindible en els plans del conjunt francès.

I així va ser com el Barça va decidir activar el segon nom de la llista de prioritats, Paulinho, un fitxatge que en un principi es va considerar assequible en tractar-se d’un futbolista vingut a menys que jugava en la lliga xinesa. Res més lluny de la realitat. I és que si hi ha una cosa que sobra al Guangzhou Evergrande, el club on militava Paulinho, són els diners, cosa que va provocar que l’entitat xinesa es negués a rebaixar el preu d’un jugador que considerava intransferible, motiu pel qual es va remetre a la clàusula de rescissió, que ascendia als 40 milions d’euros. Malgrat la situació d’enrocament inicial, el Barça va aconseguir arribar a un acord amb Paulinho, un avenç que va anar seguit d’una oferta de 25 milions que semblava que podria ser definitiva. La resposta del Guangzhou Evergrande, però, va ser taxativa. O 40 milions, o res. Davant la immobilitat dels xinesos, la direcció esportiva del Barça va estudiar altres alternatives, sense que cap reunís les bones impressions que causaven els informes de Paulinho. Al final, doncs, la conclusió va ser que el brasiler havia de ser amb total seguretat el reforç per al mig del camp blaugrana, motiu pel qual se li va demanar que, atesa l’obligatorietat de posar 40 milions d’euros damunt la taula, ell fes també un esforç i es reduís la fitxa que havia de percebre. Amb 29 anys i amb el mundial de Rússia a tocar, Paulinho no ho va dubtar i va acceptar el nou oferiment blaugrana, el gest que faltava perquè el Barça s’adrecés amb una oferta de 40 milions al Guangzhou, que fa només dos anys havia fitxat el brasiler del Tottenham per només 14. Un mes i mig després de l’inici de les converses, el club xinès havia aconseguit l’oferta que reclamava, una venda que es converteix en la més elevada de la història de la lliga de la Xina, molt més habituada a importar jugadors que no pas a exportar-los i, també, en el quart fitxatge més car de la història del Barça.

El tercer fitxatge de l’era Valverde ja és una realitat, una incorporació que ha sobtat molta gent i que, per tant, posarà Paulinho en l’ull de l’huracà des del primer dia. Tancada aquesta carpeta, queden setze dies perquè el Barça assoleixi les dues peces que li falten per completar la plantilla, Coutinho i Dembélé. Són dos possibles fitxatges que requeriran un esforç econòmic molt més gran que el que s’ha fet per Paulinho, tot i que també generen molta més il·lusió i aprovació que les que ha provocat el migcampista brasiler.