Cinc partits de suspensió per a Cristiano Ronaldo

El jutge de competició de la FEF va sancionar ahir amb cinc partits Cristiano Ronaldo per l’expulsió i la posterior empenta a l’àrbitre en l’anada de la supercopa. El portuguès serà baixa segura en la tornada al Bernabéu després que el jutge descartés les al·legacions inicials del club blanc. La suspensió del davanter es divideix en un partit per la doble groga que va veure en el duel de diumenge, més quatre més per l’empenta per l’esquena a De Burgos Bengoetxea quan aquest li va mostrar la targeta vermella en el minut 80, després que caigués dins l’àrea blaugrana mentre lluitava per la possessió de la pilota amb Umtiti. Així, Ronaldo es perdrà el complicat inici de lliga del Madrid, amb la visita al Deportivo i a la Real Sociedad i els partits al seu estadi contra el València i el Llevant. A més, el davanter haurà de pagar una multa de 3.805 euros i el club madridista, una de 1.750.

L’acta del partit escrita pel col·legiat basc no deixava lloc a dubtes sobre la culpabilitat de Cristiano. De Burgos Bengoetxea va definir l’acció posterior a l’expulsió com una “empenta lleu com a senyal de disconformitat”, i l’article 96 especifica que “la violència lleu contra els àrbitres” suposa una sanció d’entre quatre i dotze partits. A la fi, el portuguès ha estat suspès amb els mínims partits possibles, que haurà de complir a l’inici de la lliga.

El jutge de competició ha estat congruent amb la decisió, ja que la temporada anterior va castigar amb la mateixa suma de partits una acció similar que va protagonitzar Marko Livaja, davanter de Las Palmas, que també va empentar l’àrbitre en un partit de lliga contra l’Alavés.

El Real Madrid podrà recórrer aquesta sanció durant els pròxims deu dies al comitè d’apel·lació, que podria escurçar la sanció a quatre partits si decideix treure la segona targeta groga del portuguès.

Sigui com sigui, sembla complicat que la sanció es rebaixi a menys de quatre partits, i la presència de Cristiano en la tornada de la supercopa que es disputarà demà al Bernabéu, està totalment descartada. La baixa no suposa un greu contratemps per a Zidane, ja que Isco va ser titular al davant del portuguès en el primer partit, i va disputar un gran duel al costat de Bale i Benzema. A més, Marco Asensio empenta fort per darrere, i els blancs recuperen el croat Modric, que va ser baixa al Camp Nou per una sanció que acumulava des de feia tres anys.